19 هزار تن محصول از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رضازاده ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه خرید محصولات کشاورزی به توافقی و تضمینی از کشاورزان انجام می شود، اظهار داشت: در حال حاضر در سطح استان دو محصول زرشک و زعفران به صورت توافقی از کشاورزان خریداری می شود.

وی اضافه کرد: در راستای حمایت از کشاورزان استان بهترین روش خرید محصولات کشاورزی خرید توافقی و تضمینی است.

رضازاده همچنین از تهیه و توزیع یک هزار و 380 تن انواع بذور اصلاح شده به کشاورزان استان در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به اینکه 33 کارگزار بیمه در حوزه تعاونی و تشکل ها فعالیت می کنند، افزود: در این راستا در سال جاری بیش از 23 هزار تن نهاده های دامی در بین کشاورزان توزیع شده است.

عضویت 150 هزار نفر در تعاونی های روستایی استان

رضازاده به وجود بیش از 150 هزار نفر عضو شرکت تعاونی های روستایی در سطح استان اشاره کرد و گفت: این تعاونی ها در قالب تعاونی روستایی، کشاورزی، سهامی زراعی و تولید تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد 11 تعاونی روستایی، 49 شرکت روستایی، 17 شرکت تعاونی زنان، 48 شرکت تخصصی کشاورزی، 29 شرکت تعاونی و تولید و هفت شرکت سهامی زراعی در استان فعالیت می ‌کنند.

رضازاده با اشاره به اینکه از مجموع اتحادیه های استان 11 اتحادیه کشاورزی است، افزود: از این تعداد شش اتحادیه تعاونی روستایی و پنج اتحادیه تعاونی کشاورزی در استان مشغول فعالیت هستند.

وی به اهمیت شرکت های تعاونی در راستای اشتغالزایی استان اشاره کرد و بیان داشت: تعاد اشتغال ثابت ایجاد شده در این حوزه 700 نفر گزارش شده است.

رضازاده با اشاره به مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان، عنوان کرد: در این راستا پنج پروژه تعاون روستایی در سطح استان مصوب شده است.

وی از افتتاح نخستین اتحادیه تعاون روستایی زنان کشور در ایام الله دهه فجر خبر داد و بیان کرد: این شرکت به عنوان موفق‌ ترین تعاونی زنان نمونه کشور در سال گذشته معرفی شده است.

رضازاده ادامه داد: این اتحادیه تعاونی هم اکنون سه هزار و 814 نفر از زنان روستایی استان را تحت پوشش قرار داده است.

وی به سایر برنامه های دهه فجر اشاره کرد و گفت: انبار 700 تنی، سیلوی هزار تنی و ساختمان ادرای بخش خوسف و یک واحد نانوایی در روستای سه ‌قلعه شهرستان سرایان از دیگر برنامه های این مجموعه است.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان ‌جنوبی در پایان یادآور شد: پنج هزار و 800 نفر را از مزایای بهره برداری از این تعداد پروژه‌ بهره مند خواهند شد.