به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد شرف خانی صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره مسابقات سراسری مدیحه‌سرایی و هم‌خوانی قرآن کریم و چهارمین دوره مسابقات سراسری اذان با بیان اینکه این دوره از مسابقه‌ها با حضور 40 گروه مدیحه‌سرا و هم خوان قرآن کریم از سراسر کشور برگزار می‌شود، اظهار داشت: 438 گروه مدیحه‌سرایی خواهران و برادران در استان‌های سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند که در این بین 40 گروه به مسابقات کشوری مدیحه‌سرایی و هم‌خوانی قرآن کریم که در اصفهان برگزار می‌شود، راه یافتند.

وی تصریح کرد: البته در برخی از استان‌های کشور رشد گروه‌های مدیحه‌سرایی مطلوب و درخور توجه نبوده است، که لازم است هر نفر از اعضای گروه‌های مدیحه‌سرایی پس از این مسابقه‌ها، در استان خود یک گروه مدیحه‌سرایی دیگر تشکیل دهند تا شاهد تحولی در این زمینه در کشور باشیم.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر اینکه این دوره از مسابقات رشد کمی و کیفی خوبی نسبت به دوره‌های گذشته داشته است، افزود: نفرات برتر شانزدهمین دوره مسابقات سراسری مدیحه‌سرایی و هم‌خوانی قرآن کریم و چهارمین دوره مسابقات سراسری اذان در بخش برادران روز پنج‌شنبه معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه برترین مؤذن های کشور در این دوره از مسابقه‌ها به رقابت می‌پردازند، گفت: حدود 3 هزار نفر در استان‌های سراسر کشور در بخش اذان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت31 نفر به چهارمین دوره مسابقه‌های سراسری اذان راه یافتند.

شرف خانی ادامه داد: در بخش ابتهال نیز 456 نفر در استان‌های سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند که سرانجام 31 نفر به این دوره از مسابقه‌های کشوری راه یافتند.