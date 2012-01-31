10 هزار و 477 دانش آموز البرزی به سرزمین های نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگارمهر، احمد باهک بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری که در سالن همایش فرمانداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: از 18 مهر سال جاری تا کنون هفت هزار 803 دانش آموز پسر و دو هزار 804 دانش آموز دختر به سرزمین های نوراعزام شده اند که جمعاً 10 هزار و 477 دانش آموز البرزی در قالب کاروان راهیان نور به این سرزمین های مقدس اعزام شده است.
وی گفت: این 10 هزار دانش آموز در قالب 264 دستگاه اتوبوس اکه همراه هر اتوبوس یک راوی و روحانی به مناطق نور اعزام شده اند.
فرمانده سپاه کرج با اشاره به اینکه هزینه سفر هر دانش آموز به این سرزمین ها 85 هزار تومان بوده است، اضافه کرد: هزینه اعزام دانش آموز بین آموزش و پرورش و سپاه کرج تقسیم شده است.
باهک با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اسکان رفع شده است، اظهار داشت: در سال جاری 750 میلیون تومان در اردوگاه شهید کلهر هزینه شده و هشت اتاق بزرگ هشت نفر با هشت سوله و سالن غذا خوری احداث شده است که امکانات آن در حد هتل است.
فرمانده سپاه کرج ادامه داد: برنامه اعزام دانش آموزان به سرزمین نور در قالب راهیان نور تا 20 اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
کرج – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه کرج از اعزام 10 هزار و 477 دانش آموز البرزی در سال جاری به سرزمین های نور خبر داد.
به گزارش خبرنگارمهر، احمد باهک بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری که در سالن همایش فرمانداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: از 18 مهر سال جاری تا کنون هفت هزار 803 دانش آموز پسر و دو هزار 804 دانش آموز دختر به سرزمین های نوراعزام شده اند که جمعاً 10 هزار و 477 دانش آموز البرزی در قالب کاروان راهیان نور به این سرزمین های مقدس اعزام شده است.
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