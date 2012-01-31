5 هزارنفر برای دریافت وام قرض الحسنه به بانک ها معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور در جلسه شورای بانک ها که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه سه هزار شهروند کرجی در نوبت دریافت وام هستند، اظهار داشت: 5 هزار شهروند البرزی برای دریافت وام به بانک ها معرفی شدند.



وی گفت: از سهمیه شهرستان کرج در سفر سوم ریاست جمهوری به شهروندان کرجی وام پرداخت می شود که چند بانک استان البرز در ارائه این وام ها همکاری خوبی داشته اند.



معاون برنامه ریزی اداری و مالی فرمانداری کرج ادامه داد: در حال حاضر به بانک ملی 823 نفر معرفی شده است که به 589 نفر وام اعطا شده که مبلغ وام پرداخت شده به شهروندان کرجی 875 میلیون تومان بوده است که از این میزان 131 میلیون تومان عودت داده شده است.



مهروراظهار داشت: سهمیه بانک ملت دو میلیارد تومان بوده است که تا کنون یک هزار و 115نفر به بانک ملت معرفی شده است که تا کنون 733 نفر تسهیلات و وام دریافت کرده اند.



وی گفت: به بانک رفاه کارگران نیز یک هزار و 607 نفر معرفی برای دریافت وام معرفی شده که یک هزار 232 نفر وام دریافت کرده اند و سهمیه این بانک دو میلیارد و 64 میلیون تومانبوده است.



معاون برنامه ریزی اداری و مالی فرمانداری کرج افزود: بانک سپه نیز 725 نفر معرفی و 770 نفر وام دریافت کرده اند و بانک تجارت نیز 606 نفر معرفی و 825 وام دریافت کرده اند.