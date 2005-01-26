سازمان خصوصي سازي بر سر دو راهي گير كرده است

رييس سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص موضع سازمان خصوصي سازي در برابرتحولات اخيربازار سرمايه،گفت: متاسفانه بازار سرمايه روزهاي خوبي را پشت سرنمي گذارد واين تحولات تاثيرات منفي زيادي بر روي معاملات و واگذاري سهام شركت هاي دولتي گذاشته به طوري كه ما هم اكنون براي بازاريابي به مشكل برخورد كرده ايم.

عبدالله پوري حسيني با بيان اينكه ما اميدواريم طي روز هاي آتي بازار سرمايه دوباره رونق بگيرد،افزود: بدون اتخاذ تصميم گيري هاي جدي اين امر محقق نخواهد شد و نگراني ما بيشتر به دليل متضرر شدن سهام داران جزء درتحولات اين بازاراست.

وي با اشاره به اينكه ادامه روند كاهش رونق بورس،موجب سلب اطمينان مردم نسبت به اين بازار مي شود،افزود: اگرچنين اتفاقي رخ دهد سرمايه هاي كوچك مردم از بازار سرمايه خارج شده و اين بازاربا بحران جدي مواجه خواهد شد،درصورتي كه هرچقدر سهامداران اين بازارافزايش پيدا كند بازارتعميق بيشتري پيدا خواهد كرد.

پوري حسيني،تصريح كرد: اگر اعتماد مردم نسبت به بازارسرمايه سلب شود آن چنان شوكي به بازار وارد مي شود كه تا سال هاي متمادي جبران تاثيرات منفي آن امكان پذيرنيست.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت ادامه يافتن روند نزولي بازارتغييري دربرنامه عرضه سهام شركت هاي دولتي توسط اين سازمان صورت خواهد گرفت،اظهارداشت: پاسخ به اين سوال بسيارسخت است چون ازطرفي اگر سهام شركت ها را عرضه نكنيم برخي گمان مي كنند سهام آماده عرضه نبوده و ما كم رونقي بازار را بهانه كرده ايم و ازطرف ديگر ممكن است عرضه حجم زيادي ازسهام در بازاركساد فعلي،موجب كاهش قيمت سهام عرضه شده شود.

پوري حسيني با بيان اينكه سازمان خصوصي سازي آمادگي دارد مطابق وظايف بودجه اي خود در سال جاري سهام شركت هاي دولتي راعرضه نمايد،افزود:به نظر كارشناسان ومسئولان اين سازمان در وضعيت فعلي بازارآمادگي وتوانايي جذب اين حجم از سهام راندارد.

وي در پايان ،گفت: ما اميدواريم طي چند هقته آينده بازاربه وضعيت مطلوب خود برگردد،اما اگر چنين اتفاقي رخ ندهد در آن زمان با توجه به شرايط در خصوص عرضه سهام شركت هاي دولتي تصميم گيري خواهيم كرد.