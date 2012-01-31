کاله مازندران میزبان شگفتی ساز لیگ برتر والیبال است

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای کاله مازندران و پیشگامان کویر یزد در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، روز چهارشنبه درسالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.



دو تیم کاله مازندران و پیشگامان کویر یزد درحالی درهفته نوزدهم در آمل به مصاف هم خواهند رفت که تیم کاله روز یکشنبه هفته جاری، درچارچوب هفته هجدهم در اهواز با نتیجه سه بر صفر تیم مناطق نفت‌ خیز جنوب را شکست داد و تیم پیشگامان کویر یزد در خانه، تیم مدعی هاوش گنبد را با نتیجه سه بر یک بدرقه کرد.



مصادف بازیکنان گمنام و با انگیزه پیشگامان کویریزد، درآمل برابر ستاره های ملی پوش کاله مازندران برای تماشاچیان آملی جذاب خواهد بود.



فدراسیون والیبال برای مسابقه دو تیم کاله مازندران و پیشگامان کویر یزد، حمید حق‌ بین را به عنوان نماینده فدراسیون و محمد شاهمیری را به عنوان داور اول و بهرام سلیمانی را داور دوم تعیین کرد.



تیم والیبال کاله مازندران، با کسب 40 امتیاز پس از صدرنشینی جدید تیم پیکان تهران و دومی سایپای البرز در مکان سوم لیگ برتر والیبال قرار دارد.



تیم پیشگامان کویر یزد، با کسب 31 امتیاز در مکان هفتم جدول رده بندی این مساقات قرار دارد.