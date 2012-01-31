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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

تاجیک خبر داد:

تولید پسته کشت غالب شهرستان ورامین می شود

تولید پسته کشت غالب شهرستان ورامین می شود

ورامین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین اظهار داشت: با رشد چشمگیر تولید پسته در سطح شهرستان ورامین، در آینده ای نه چندان دور تولید پسته کشت غالب این منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تاجیک در نشست خبری صبح سه شنبه با خبرنگاران به مناسبت دهه فجر به ارائه گزارشی از عملکردها و پروژه های قابل افتتاح اداره جهاد کشاورزی پرداخت و گفت: پروژه هایی که قرار است در دهه فجر امسال افتتاح شود، در زمینه های مختلف آب و خاک و زیر ساختهاست که شامل تولیدات دام و عشایری، امور اراضی، امور آموزش و تولیدات گلخانه ای با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد تومان آماده بهره برداری شده است. 

وی افزود: از جمله شاخصترین این پروژه ها می توان به آبیاری تحت فشار به مساحت 1030 هکتار و با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان، سردخانه پوئینک با حجم 20 هزار تن و هزینه 18 میلیارد تومان، تسطیح 600 هکتار اراضی مدرن با اعتبار 830 میلیون تومان، کانال بتنی 500 میلیون تومان، ساخت کانال بتنی جواد آباد با اعتبار 600 میلیون تومان و حجم سنگین کاری، ساخت جاده بین مزارع با اعتبار 200 میلیون تومان و تسطیح اراضی سنتی با اعتبار 130 میلیون تومان اشاره کرد.

جهادکشاورزی 85 درصد اعتبارات را تقبل کرده است

این مسئول در زمینه هزینه های این پروژه ها عنوان کرد:  85 درصد اعتبارات را اداره جهادکشاورزی تقبل کرده و برای 15 درصد باقی مانده از تسهیلات دولتی و وام استفاده شده که باعث پیشرفت در زمینه کشاورزی و تولیدات شهرستان مانند گوشت، پسته، زعفران و محصولات کشاورزی شده است.

وی ادامه داد: اقدامات جزئی تر در زمینه کشاورزی نیز شامل لایروبی قناتها، زهکشی اراضی، ایجاد اشتغال به صورت فصلی و دائم، بیمه محصولات کشاورزی، مبارزه بیولوژیک برای کاهش سموم
گلخانه ای، کشاورزی حفاظتی، مبارزه با تغییر کاربری یا ساخت و سازهای غیر مجاز، ایجاد مجتمع گل و گیاه با اعتبار 1.5 میلیارد تومان برای فعالیت دانشجویان فارغ التحصیل شهرستان و همچنین در زمینه تولیدات دامی نیز تسهیلات لازم داده شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین بیان داشت: یکی از کارهای اساسی و مهم، در زمینه هدفمندی یارانه ها و بحث بهینه سازی سوخت برای کشاورزان و دامداران بوده است.

وی اضافه کرد: برای حل مشکل سوخت رسانی، تفاهم نامه ای بین اداره جهاد کشاورزی ورامین و اداره کل گاز بسته شده تا گازرسانی به واحدهای تولیدی، مرغداریها و گلخانه ها صورت پذیرد.

وی یادآور شد: سه مورد از این پروژه ها تحت عنوان کانال بتنی جواد آباد، آبیاری تحت فشار و سردخانه پوئینک به صورت شاخص و نمادین در روز 16 بهمن و در ایام الله دهه فجر افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 1521962

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