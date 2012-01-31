حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی چاه‌های دریایی طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی، گفت: با برنامه شرکت ملی نفت پیش بینی می شود تا سه ماه آینده امکان آغاز تولید گاز در تمامی چاه‌های دریایی فاز 98 و 10 پارس جنوبی فراهم شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین از کمبود نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی یاد کرد و افزود: به دلیل کمبود نقدینگی امکان راه اندازی همزمان این فازها وجود ندارد البته اگر می توانستند خوب بود و امکان صادرات هم فراهم می شد.

نماینده تهران در خانه ملت با اعلام اینکه اغاز تولید گاز در فاز 15 تا 18 پارس جنوبی در سالجاری بعید است، تاکید کرد: این امکان وجود دارد که تولید گاز در برخی از این فازها در سال 1391 آغاز شود.

خبرگزاری مهر آذر ماه سالجاری با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: پالایشگاه‌های ساحلی طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی، 23 اسفند ماه سال 1387 به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

در حال حاضر با گذشت بیش از یکهزار روز از افتتاح پالایشگاه های ساحلی، هنوز تمامی چاه‌های دریایی این دو فاز مشترک قادر به برداشت گاز طبیعی از مخزن مشترک پارس جنوبی نیستند.



با این وجود روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی، تاکید کرده بود: تمامی چاه‌های فاز 9 و 10 پارس جنوبی میدان مشترک پارس جنوبی تکمیل و به بهره برداری رسیده اند.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، استخراج روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات، سالانه یک میلیون تن اتان برای مصرف پتروشیمی، سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (ال.پی.جی) و روزانه 400 تن گوگرد است.



طرح فروش نفت به مردم با استقبال روبرو نمی‌شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین در خصوص طرح فروش نفت به مردم نیز توضیح داد: این طرح عملا با استقبال مردم مواجه نخواهد شد زیرا هم اکنون این بازار طلا، سکه و مسکن است که داغ است و مردم اگر هزار تومان هم داشته باشند سعی می کنند در بازارهای ارزی و طلا سرمایه گذاری کنند.

به گفته این مقام مسئول کسی دنبال این نیست که پولش را جایی سرمایه گذاری کند که سود دولتی ثابت دارد.

کاتوزیان ادامه داد: قیمت دلار در مدت چند ماه افزایش ناگهانی داشته است و طبیعتا کسی که می تواند در کمتر از یک ماه به سود بالا برسد چرا باید در عرض سه سال در طرح فروش نفت با سود 35 درصد سرمایه گذاری کند. بنابراین مردم ترجیح می دهند به سمت ارز و طلا بروند و بازار نفت داخل کشور برای آنها جذابیت ندارد.



به گزارش مهر، وزارت نفت آبان ماه سالجاری از پیش فروش نفت‌خام به مردم از طریق اوراق سلف نفتی (عرضه و معامله قرداد سلف موازی استاندارد نفت) به عنوان یک روش نوین سرمایه گذاری خبر داده و اعلام کرده است: این شیوه سرمایه گذاری هم اکنون تصویب شده است و پیش‌بینی می شود در آذر ماه اجرائی شود.



بر این اساس، برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود اوراق سلف نفتی به سررسید چهار ساله را توسط بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان می‌فروشد و وجوه خریداران را جمع‌آوری می‌کند، سپس برگه حواله‌های استانداردی به خریدارن اعطا می‌کند که بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت خام یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است.



هر برگ اوراق سلف نفتی پیش‌ فروش حداقل 10 بشکه نفت خام به قیمت روز است، با این شرایط ضمن عقد که چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 140 دلار پایین‌تر بود دارنده حواله حق اختیار فروش به 140 دلار به شرکت ملی نفت خواهد داشت و چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 160 دلار بالا‌تر بود شرکت نفت حق اختیار خرید به 160 دلار از دارنده حواله خواهد داشت.



در زمان سررسید قیمت هر بشکه نفت بین 140 تا 160 دلار باشد خریداران می‌توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران تسویه فیزیکی کنند ضمن آنکه تامین مالی از طریق پیش‌ فروش نفت‌ به مردم برای نخستین بار در کشور اجرایی می شود.



تاکنون مجوزهای لازم برای این شیوه جدید سرمایه گذاری دریافت و مسائل شرعی و حقوقی آن حل شده است که پیش بینی می شود آذر ماه امسال اجرایی شود.