خدمات پیش بیمارستانی به بیش از یک هزار و 800 مصدوم اصفهانی ارائه شد

حمید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارشناسان اورژانس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، در هفته گذشته با حضور بر بالین372 بیمار و مصدوم به صورت سرپایی به آنان خدمت رسانی کرده و در یک هزار و 309 مورد دیگر حادثه دیدگان را ضمن انجام اقدامات پیش بیمارستانی با آمبولانسهای 115 به بیمارستان منتقل کردند.
وی بیان داشت: تکنسینهای مرکز فوریتهای پزشکی اورژانس اصفهان در هفته گذشته با حضور بر بالین یک هزار و 880 بیمار و مصدوم به آنان خدمات پیش بیمارستانی ارائه کردند.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در این مدت253 بیمار با ناراحتیهای قلبی، 69 تن با بیماریهای تنفسی، 78بیمار با مسمومیتهای دارویی و غذایی از خدمات این مرکز بهرهمند شدند.
اسماعیلی افزود: کارشناسان اورژانس از مأموریت انجام شده خود در 497 مورد به محل حوادث رانندگی اعزام که در46 مورد تصادف جادهای و 451 مورد سانحه رانندگی در حوزه شهری به حادثه دیدگان خدمات رسانی کردند.
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