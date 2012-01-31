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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

برزگری خبر داد:

ایجاد 5 پژوهشگاه استاندارد منطقه ای در سطح کشور

ایجاد 5 پژوهشگاه استاندارد منطقه ای در سطح کشور

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سال آینده پنج پژوهشگاه منطقه ای در کشور راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری ظهر سه شنبه در حاشیه جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر با اعلام این خبر افزود: اخیراً پنج پژوهشگاه منطقه ای به تصویب رسیده است و در سال آینده نیز پنج پژوهشگاه در پنج منطقه از کشور ایجاد خواهد شد.

برزگری ادامه  داد: امید می رود با تعاملاتی که  با دانشگاههای مرتبط با این حوزه ایجاد می شود، شاهد رشد و بالندگی هر چه بیشتر استاندارد در سطح  کشور باشیم.

وی گفت: این اقدام به منظور توسعه مراکز پژوهش استاندارد صورت می گیرد.

 ضرورت تقویت زیر ساخت های  پژوهش

برزگری ادامه داد: لازم است که در سال آتی و در برنامه پنجم توسعه زیر ساختهای لازم در پژوهش و تقویت استاندارد سازی تمام امور کشور لحاظ  شود.
 
وی به مشارکت جویی در امر پژوهش و تحقیق  نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از تفکر دیگران، قطعاً علم را افزون تر خواهد کرد تا از همه امکانات کشور در امر استاندارد سازی به نحو احسن استفاده کنیم.
 
 برزگری گفت: باید در حوزه استاندارد فن آوری های نانو نیز لوگویی تعریف شود.
 
وی پژوهشگاه استاندارد را تنها پژوهشگاه چند بعدی و چند محوری قلمداد کرد که می تواند در تمام علوم فعالیت داشته باشد؛ به شرط آنکه در مباحث تخصصی نظیر فیزیک، مکانیک و... متخصصان این بخش کمک کنند.
کد مطلب 1521967

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