ایجاد 5 پژوهشگاه استاندارد منطقه ای در سطح کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری ظهر سه شنبه در حاشیه جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر با اعلام این خبر افزود: اخیراً پنج پژوهشگاه منطقه ای به تصویب رسیده است و در سال آینده نیز پنج پژوهشگاه در پنج منطقه از کشور ایجاد خواهد شد.



برزگری ادامه داد: امید می رود با تعاملاتی که با دانشگاههای مرتبط با این حوزه ایجاد می شود، شاهد رشد و بالندگی هر چه بیشتر استاندارد در سطح کشور باشیم.



وی گفت: این اقدام به منظور توسعه مراکز پژوهش استاندارد صورت می گیرد.



ضرورت تقویت زیر ساخت های پژوهش

برزگری ادامه داد: لازم است که در سال آتی و در برنامه پنجم توسعه زیر ساختهای لازم در پژوهش و تقویت استاندارد سازی تمام امور کشور لحاظ شود.



وی به مشارکت جویی در امر پژوهش و تحقیق نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از تفکر دیگران، قطعاً علم را افزون تر خواهد کرد تا از همه امکانات کشور در امر استاندارد سازی به نحو احسن استفاده کنیم.



برزگری گفت: باید در حوزه استاندارد فن آوری های نانو نیز لوگویی تعریف شود.



وی پژوهشگاه استاندارد را تنها پژوهشگاه چند بعدی و چند محوری قلمداد کرد که می تواند در تمام علوم فعالیت داشته باشد؛ به شرط آنکه در مباحث تخصصی نظیر فیزیک، مکانیک و... متخصصان این بخش کمک کنند.