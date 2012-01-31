مراسم شهادت امام حسن عسگری (ع) در حرم رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری(ع) ویژه زائران غیرایرانی بارگاه رضوی خبر داد.
حجتالاسلام جلال حسینی اظهارکرد: این مراسم ویژه زائران عرب، اردو و آذری زبان در رواق دارالرحمه، مقبره شیخ حرعاملی در صحن انقلاب اسلامی و سر درب شرقی صحن جامع رضوی تدارک دیده شده است.
وی، امام حسن عسکری(ع) الگوی صبر و استقامت، شهادت آن حضرت و آغاز ولایت عهدی امام زمان(عج)، نگاهی به اوصاف امام حسن عسکری(ع) و زندگانی آن حضرت را از جمله مباحثی عنوان کرد که توسط سخنرانان برای زائران غیرایرانی مطرح میشود.
حسینی افزود: در ادامه این مراسم مداحان و ذاکران به ذکر مصیبت و عزاداری به زبانهای عربی، اردو و آذری خواهند پرداخت.
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ فجر بیداری در حرم رضوی
معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با عنوان "فجر بیداری و حلقههای معرفت همزمان با دهه فجر در حرم مطهر رضوی خبر داد.
حجتالاسلام سید جلال حسینی با اشاره به ایجاد فضای مناسب برای پرسش و پاسخ در حرم رضوی گفت: یکی از شاخصهای حیاتی در رشد و تعالی فکر و اندیشه پرسشگری است و این امر با توجه به تبلیغات همه جانبه دشمن بر ضد باورهای دینی و انقلابی و ایجاد شبهات مختلف در میان جوانان نمایانتر شده است.
وی، ولایت فقیه و حکومتاسلامی، جمهوریاسلامی و ارائه الگو به جنبشهای اسلامی موجود، انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت طلبی، ریشههای انقلاب اسلامی، جایگاه زن در انقلاب اسلامی، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، اسلام هراسی و مقابله دشمنان اسلام و نظام اسلامی را از موضوعاتی عنوان کرد که در این جلسات پرسش و پاسخ مطرح میشود.
دبیرشورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان اینکه روزانه 17 جلسه حلقه معرفت به صورت شبانهروزی در حرم مطهر رضوی اجرا میشود، گفت: این جلسات در رواقهای امام خمینی(ره)، دارالحجه، دارالاجابه و مرکز پاسخگویی حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
وی در ادامه به برگزاری حلقه معرفت دانشجویی به صورت گروهی در سر در غربی صحن جامع رضوی در ایام دهه فجر اشاره کرد.
برگزاری روزانه 100 برنامه در حرم رضوی در ایام دهه فجر
دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: روزانه یک صد برنامه همزمان با سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی و دهه فجر در حرم رضوی برگزار میشود.
حجتالاسلام جلال حسینی تأکید کرد: حرم مطهر رضوی و مشهد مقدس نقش برجستهای در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران داشته و به لحاظ پایگاه معنوی خود در دل مردم، کانون حرکتهای گسترده انقلابی بوده است.
وی با اشاره به اینکه روزانه 12جلسه سخنرانی و بیان معارف دینی و سیره و معارف اهل بیت(ع) در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی برگزار میشود، اظهارداشت: شاخص اصلی در انتخاب موضوعات سخنرانیهای برگزار شده، اثربخش بودن و تناسب با شرایط و نیازهای روز جامعه و معرفی جایگاه ولایت فقیه و حکومت دینی و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.
حسینی با اشاره به برنامههای قرآنی حرم مطهر رضوی در این ایام دهه فجر تصریح کرد: 35 محفل قرآنی در این ایام در حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده است.
وی ترتیل کلام الله مجید، محفل انس با قرآن ویژه خواهران و عموم، جنگ قرآنی کودک و نوجوان و محفل انس با قرآن در جوار عترت را از جمله محافل قرآنی عنوان کرد که در این ایام در حرم مطهر رضوی اجرا میشود.
وی اذعان داشت: همایش تخصصی انقلاب نیز با موضوع بررسی مبانی انقلاب اسلامی از 16 بهمن ماه به مدت دو روز در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار میشود.
همایش چشمه مهر در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس برگزار میشود
معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) همایش تخصصی چشمه مهر در تالار بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار میشود.
حجتالاسلام جلال حسینی اظهارداشت: این همایش با موضوع شخصیتشناسی امام حسن عسکری(ع) و ویژه طلاب و دانشجویان است.
وی بیان کرد: در این همایش دو روزه که از 11 بهمنماه برگزار میشود، حجتالاسلام رضا تهرانی به ایراد سخنرانی میپردازد.
حسینی تصریح کرد: معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با توجه به ضرورت طرح مباحث دینی و مذهبی برای زائران بارگاه منور رضوی و فرهیختگان و اندیشمندان برگزاری سلسله جلسات و همایشهای تخصصی در ایام و مناسبتهای مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.
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