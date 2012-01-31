هافبک "گنک" به تیم فوتبال چلسی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، این هافبک 20 ساله با قراردادی بلند مدت تا سال 2017 به چلسی پیوست و باشگاه انگلیسی نیز این بازیکن را تا پایان فصل به گنک قرض داد. چلسی مدتها به دنبال جذب "دی بروین" بود که سرانجام این انتقال قطعی شد و این بازیکن با پشت سر گذاشتن تست های پزشکی باشگاه چلسی، رسما به این تیم لیگ برتری پیوست.

دی بروین بعد از بازی کنگ مقابل چلسی پیراهن این تیم انگلیسی را بر تن کرد

"دی بروین" بعد از پیوستن به چلسی در گفتگو با خبرنگاران گفت: پیوستن به باشگاه بزرگی مثل چلسی رویایی بود که برایم تبدیل به حقیقت شد. از این انتقال تا حدی خوشحالم که نمی توانم آن را توصیف کنم. هنوز بسیار جوان هستم و می توانم با چلسی به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنم. اکنون 6 ماه دیگر در گنک به صورت قرضی بازی خواهم کرد و در تابستان به استمفورد بریج خواهم آمد.

دی بروین جانشین فلورنت مالودا خواهد شد که گفته می شود قصد دارد در تابستان استمفورد بریج را ترک کند. قرارداد چلسی برای جذب دی بروین رقمی در حدود 6.7 میلیون پوند است.