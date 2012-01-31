درخواست تامین اعتبار برای نوسازی ناوگان مینی بوسها در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران دو فوریت لایحه "پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی جهت کمک به تامین اعتبار مورد نیاز حوزه حمل و نقل و ترافیم شهر تهران در سال 91 بررسی شد.

در این لایحه شهرداری تهران برای کمک به شرکت اتوبوس رانی مبلغ 450 میلیارد تومان جهت ساماندهییک هزار 500 نیروی انسانی شرکت واحد، معافیت مالیاتی و عوارض و حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات اتوبوسرانی به مبلغ 950 میلیارد ریال، تعهد و تامین یکهزار و 314 میلیارد ریال به عنوان یارانه بلیت اتوبوس، کمک هزینه جهت بازپرداخت بدهی شرکت احد اتوبوسرانی مربوط به بدهی سازمان تامین اجتماعی، بدهی مالیاتی، بدهی به بیمه ایران و بدهی به ایران خودرو و بانک شهر به مبلغ 949 میلیارد 139 میلیون و 896 هزار ریال تامین شد.

همچنین با وجود آنکه بارها وعده نوسازی هزار دستگاه مینی بوس فرسوده شهر تهران داده شده بود شهرداری خواستار تامین کمکهای دولتی دراین خصوص شد.

این در حالی است که چندی پیش حمید رضا صارمی معاون امور شهرداریها و دهیاریها اعلام کرده بود مشکل وام های مینی بوس ها حل شده است و به زودی نوسازی ناوگان آغاز می شود.

در این لایحه پیشنهادی که مربوط به سال 91 است در خواست تامین اعتبار مورد نیاز خرید یکهزار و 530 دستگاه مینی بس در راستای نوسازی ناوگان مینی بوسرانی فرسوده شهر تهران با تامین 100 میلیون ریال بابت هر مینی بوس (سازمان حفاظت از محیط زیست ) کمک بلاعوض جمعا به مبلغ 1503 میلیارد ریال و مبلغ 200 میلیون ریال بابت هرمینی بوس تسهیلات کم بهره توسط دولت شده است.

اعضای شورای شهر تهران به دلیل عدم حضورشهردار تهران دو فوریت این طرح را به یک فوریت تغییر داده و یک فوریت به تصویب رسید.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نسبت به این دوفوریت با بیان اینکه مسأله به این مهمی را نمی توان به یکباره و آن هم بدون هیچ پیش فرضی بررسی و تصویب کرد گفت: به اعتقاد من باید این لایحه در فرصت مناسب بند به بند آن بررسی شود.

سید مناف هاشمی معاون شهردار تهران که در این جلسه حضور داشت در این خصوص گفت: تصویب این لایحه به معنای اجرای آن از فردا نیست.

وی ادامه داد: هدف ما از ارائه این لایحه به شورای شهر این است که از طریق شورا مجلس در جریان هزینه کرد شهرداری نسبت به مترو و توسعه آن و اتوبوس باشد تا بداند شهرداری تهران چه میزان در این خصوص برای حمل و نقل عمومی هزینه کرده است.

معاون شهردار تهران تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا دولت نیز همپای شهرداری تهران به توسعه حمل و نقل تهران توجه کند و از اعضای شورای شهر نیز می خواهیم که این لایحه را مورد تأیید خود قرار دهد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز که پیشنهاد تبدیل دوفوریت این لایحه به یک فوریت را داد افزود: حتی اگر ما این مبلغ را تصویب کنیم و به مجلس ارائه دهیم ابتدا باید محل کمک هزینه دولت در این بخش پیدا شود تا مجلس آن را تأیید کند.