فعالیت660 هیئت بازرسی انتخابات/ ممنوعیت را ه اندازی ستاد در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر،علی قربانی صبح روز دوشنبه در گردهمایی توجیهی و آموزشی هیئتهای بازرسی انتخابات استان با اشاره به اینکه 660 هیئت بازرسی در سطح این استان در انتخابات فعال هستند، اظهار داشت: در این گردهمایی بیش از 70 هیئت بازرسی شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه باید در استان یک فضای انتخاباتی خوب و سالم حاکم باشد، بیان داشت: باید هیئت بازرسی زمینه انتخابات را برای مشارکت حداکثری مردم استان در انتخابات فراهم کنند.

علی قربانی با بیان اینکه داوطلبین نمایندگان مجلس باید اهداف خود را در راستای خدمت به مردم و جلوگیری از ثروت اندوزی قرار دهند، اذعان داشت: دشمن در هر دورانی به دنبال این مورد است که در جامعه فتنه به پا کند.

وی با بیان اینکه فتنه های در هر دورانی لطمه و خسارت های فروانی را به همراه دارد، بیان داشت: در زمان برگزاری فتنه توسط دشمنان این خود دشمن است که متضرر شده و موجب تضیعف خود می شود.

قربانی یادآور شد: با ایجاد فتنه توسط دشمن در این جامعه موجب می شود که این نظام و مردم بیش از بیش مقتدر تر در جامعه حضور یابند.

بیشترین نظارت در انتخابات مجلس نظارت در حین کار است

وی با اشاره به اینکه بیشترین نظارت در انتخابات مجلس نظارت در حین کار است، اذعان داشت: هیئت های بازرس باید گوش و چشم مردم در نظارت بر انتخابات باشند و همه موارد را در جامعه رصد کنند.

قربانی عنوان کرد: هیئت های بازرسی در صورت مشاهده تخلف باید به هیئت های اجرایی تخلفات را اعلام نمایند.

وی با بیان اینکه در روستا نباید کاندیداها، ستاد انتخاباتی داشته باشند، یاد آور شد: کاندیداها تنها می توانند در شهر و مراکز شهرستانها و مراکز بخش ها ستاد انتخاباتی دایر کنند.

قربانی عنوان کرد: باید مکان و محل و زمان فعالیت ستادهای انتخاباتی در زمان تبلیغات اعلام شود.

بازرسان در صورت دیدن تخلف حق متوقف کردن شعبه اخذ رای و انتخابات را ندارند

عضو هیئت بازرسی اتنخابات نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع بازرسی یک کنترل داخلی است، اظهار داشت: بازرسی از اوایل انتخابات آغاز و تا پایان ادامه دارد.

سعیدی افزود: گزارش بازرسیها نباید به بیرون و افراد بیرون از بازرسی اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه شاخص مهم بازرسی انتخابات قانون است، بیان داشت: باید بازرسی ها دقیق و درست انجام شود.

سعیدی اذعان داشت: بازرسها در صورت انجام تخلف در شعبه های اخذ رای حق متوقف کردن شعبه اخذ رای و انتخابات را ندارند.