سوت قطارهای شمال کشور به صدا در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرهاد ظهورپراوز افزود: سوت قطارهای راه آهن شمال به نشانه فریاد عدالت خواهی و ظلم ستیزی ملت بزرگ ایران، در ساعت 9 و 33 دقیقه صبح روز چهارشنبه 12 بهمن به مدت یک دقیقه به صدا در می آید.



وی، حضور گسترده کارکنان راه آهن شمال در راهپیمایی 22 بهمن، تزیین سر در ساختمانها و ایستگاههای طول خط، عطر افشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری صبحگاه مشترک و برپایی ایستگاه صلواتی را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ذکر کرد.



ظهورپروار، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، تهیه ویژه نامه حمل و نقل ریلی، توزیع شیرینی و اعزام 120 نفر از کارکنان راه آهن شمال به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب کاروان راهیان نور را از دیگر برنامه های در نظرگرفته شده راه آهن شمال در دهه فجر انقلاب اسلامی عنوان کرد.