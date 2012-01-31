  1. استانها
  2. تهران
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

اختصاصی مهر/

وزیر مسکن در بی خبری مسئولان به شهریار سفر کرد

وزیر مسکن در بی خبری مسئولان به شهریار سفر کرد

شهریار - خبرگزاری مهر: صبح امروز علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در حالی به شهریار سفر کرد که مسئولان این شهرستان حتی فرماندار نیز از این سفر خبر نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با حضور رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به شهرستان شهریار سفر کرد.

در این سفر یک روزه نیکزاد با هیئت همراه از پروژه هزار و 400 واحدی مسکن مهر شهر فردوسیه شهرستان شهریار بازدید کرد.
در این زمینه هیچ یک از خبرنگاران به مراسم مزکور دعوت نشدند و حضور نداشتند.

فرماندار شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر از این سفر اظهار بی اطلاعی کرد و اظهار داشت: در جریان این سفر، حتی اینجانب نیز در جریان نبودم که فرمانداری به خبرنگاران نیز اطلاع دهد.

سید عباس جوهری تصریح کرد: در مجموع زمانی که وزیر در شهرستان شهریار حضور یافت طی تماس تلفنی به اینجانب اطلاع داده شد که دیگر دعوت از خبرنگاران میسر نبود.

کد مطلب 1521976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها