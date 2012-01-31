وزیر مسکن در بی خبری مسئولان به شهریار سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با حضور رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به شهرستان شهریار سفر کرد.

در این سفر یک روزه نیکزاد با هیئت همراه از پروژه هزار و 400 واحدی مسکن مهر شهر فردوسیه شهرستان شهریار بازدید کرد.

در این زمینه هیچ یک از خبرنگاران به مراسم مزکور دعوت نشدند و حضور نداشتند.

فرماندار شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر از این سفر اظهار بی اطلاعی کرد و اظهار داشت: در جریان این سفر، حتی اینجانب نیز در جریان نبودم که فرمانداری به خبرنگاران نیز اطلاع دهد.

سید عباس جوهری تصریح کرد: در مجموع زمانی که وزیر در شهرستان شهریار حضور یافت طی تماس تلفنی به اینجانب اطلاع داده شد که دیگر دعوت از خبرنگاران میسر نبود.