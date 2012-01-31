استفاده از هنر اسلامی در راستای کاهش جرم/ برگزاری اختتامیه جشنواره راه روشن

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: هنرمندان باید برای کاهش میزان جرائم و آسیب های اجتماعی از هنر اسلامی استفاده کنند.

حجت الاسلام حسن شریعتی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی و هنری راه روشن که در سالن صبا مشهد برگزار شد اظهار داشت: در این جشنواره از هنرمندان و فرهنگیان سراسر کشور دعوت شد تا تلاش و علاقه خود را جهت پیشگیری از وقوع جرم به کار گیرند.

وی افزود: از آنجایی که هنرمندان اقشار تاثیرگذاری در جامعه هستند لذا از همه آن ها انتظار می رود تلاش خود را در این راه صرف کنند.

وی بیان داشت: هنرمند حقیقی کسی است که پس از مدتی دانش و علم اندوزی از مرحله تقلید خارج شود و با استفاده از ذوق و استعداد و نوآوری خود قدم به وادی تازه و سرزمین های ناشناخته گذارد.

وی با اشاره به اینکه عرصه پیشگیری از جرم و آسیب های اجنماعی یکی از این سرزمین های ناشناخته است گفت: استفاده از هنر و فرهنگ اسلامی برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی وادی تازه ای را برای هنرمندان گشوده است که جشنواره راه روشن بهانه ای برای ورود به این عرصه است.

وی بیان داشت: هنر اسلامی هنری با محتوا،اهداف و آرمان های اسلامی است که باید در مقابل هنر غیر اسلامی که جوانان را گمراه کرده است قرار گیرد چرا که استفاده از هنر اسلامی در کاهش جرایم و رشد بالندگی تاثیر بسزایی دارد.

شریعتی گفت: امیدواریم برگزاری جشنواره سبب شود آستانه حساسیت هنرمندان و فرهنگیان نسبت به انجام رسالت ملی و مذهبی امر پیشگیری از وقوع جرم بالا رود چرا که ما در نظامی قرار داریم که برپایه معرفت،فرهنگ و ارزش های اسلامی بنا شده است و بنابراین هنر باید در خدمت رشد مردم باشد.

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری راه روشن

مراسم اختتامیه جشنواره سراسری فرهنگی و هنری راه روشن در مشهد برگزار شد.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این مراسم گفت: ارتقای فرهنگ جامعه عامل اساسی پیشگیری از وقوع جرم است که برای اثرگذاری بیشتر باید از ابزار هنر استفاده کرد.

محمدباقر ذوالقدر اظهار داشت: موضوع کج رفتاری، انحراف و فساد و در معنای رسمی آن جرم امروزه مهم ترین مسئله جامعه بشری است.

وی افزود: پرداختن به مسئله جرم به این معنا نیست که میزان ارتکاب جرم در جامعه افزایش پیدا کرده است و مسئولان از روی نگرانی به این بحث پرداخته اند بلکه در همه کشورهای دنیا این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: جرم پدیده ای است که هیچ گاه از زندگی بشری خارج نمی شود و از زمان خلقت بشر گرایش به سمت انحراف در ذات او وجود داشته است که این خود زمینه کمال گرایی در بشریت و اراده آزاد او برای انتخاب مسیر است.

ذوالقدر تصریح کرد: وقتی در جامعه ای جرم از حد متعارف خود خارج شد این به معنای ظهور بحران در آن جامعه است و امروزه جرم در جهان به حد هشدار رسیده است به طوریکه سازمان ملل در سال گذشته نرخ جرم را 5درصد اعلام کرده است و این یعنی این نرخ از نرخ رشد اقتصادی برخی از کشورها بالاتر است.

وی در مورد دلایل افزایش جرم در کشور گفت: اراده قدرت های استکباری برای افزایش جرم، افزایش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که فاصله جوامع را کم کرده و همچنین تهاجم فرهنگی برای از بین بردن سرمایه های اجتماعی و انسانی باعث افزایش نرخ جرم شده است.

وی ادامه داد: همچنین علل اقتصادی، فقر فرهنگی، تبعیض های سیاسی نیز از جمله موارد افزایش جرم در کشور است.

وی بیان داشت: مهم ترین کاری که در بحث پیشگیری از وقوع جرم باید صورت گیرد ارتقای فرهنگ عمومی است و تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی و حتی خود مردم باید در این زمینه نقش فعال داشته باشند.

وی هنر را مهم ترین وسیله برای ارتقا فرهنگ عمومی دانست و اظهار داشت: ارتقای فرهنگ جامعه عامل اساسی پیشگیری از وقوع جرم است که برای اثرگذاری بیشتر باید از ابزار هنر استفاده کرد چرا که خاستگاه هنر فطرت انسان است و انسان نیز فطرتا به سمت زیبایی شناسی گرایش دارد.

وی با اشاره به دو رویکرد اصلی در برخورد با پدیده جرم گفت: یک نوع برخورد انفعالی است که پس از بروز جرم با مجرم برخورد کرده و این نوع برخورد دارای رویکرد کیفری و قضایی است اما نوع دوم برخورد فعال است که به معنای پیشگیری است و اجازه بروز جرم را در جامعه نمی دهد.