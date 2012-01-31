اندیشه های امام خمینی(ره) به صورت کامل در جامعه پیاده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: انقلابی که باید به کشورهای دیگر جهان نیز صادر می شد، هنوز برای بسیاری از جوانان نسل سوم خودمان ناشناخته مانده است.



حسینی با اشاره به اینکه امام راحل برای هر لحظه از انقلاب برنامه ریزی کرده بودند، ادامه داد: باید کلید واژه های انقلاب که سخنان گهربار ایشان در موقعیت های مختلف بود را برای جوانان تبیین کرد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه به ضرورت انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان اشاره کرد و یادآور شد: این انقلاب تنها در مرزهای ایران اسلامی نیست و اکنون نور انقلاب را در قیام های مردم شمال آفریقا و اروپا شاهد هستیم.

حسینی برنامه ریزی های انجام شده از سوی ستاد دهه فجراستان زنجان برای گرامیداشت ایام الله دهه فجر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تا کنون 56 جلسه ستادی و کمیته های تخصصی در سطح شهرستان ها و بخش های تابع تشکیل شده است.

حسینی در ادامه با اشاره اجرای برنامه های ویژه دهه فجر در استان افزود: در همین راستا بیش از 4 هزار عنوان برنامه در استان برگزار خواهد شد.



وی تحویل بیش از 340 واحد مسکونی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، افتتاح 124 واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن، تحویل 52 هزار واحد مسکونی از سوی سارمان مسکن و شهرسازی و افتتاح 389 پروژه در سطح مناطق روستایی با اعتبار 315 میلیارد و 561 میلیون و 425 هزارو 292 ریال در سطح برخی مناطق روستایی استان زنجان را از جمله طرح های قابل افتتاح در ایام الله دهه فجر عنوان کرد و گفت: برپایی نمایشگاه صنایع دستی معلولان، برگزاری مسابقات فرهنگی در 140 روستا، برگزاری میهمانی لاله ها در 418 گلزار شهدا و برگزاری جشن انقلاب اسلامی در بیش از 900 مسجد از دیگر برنامه ریزی های انجام شده برای گرامی داشت دهه فجر در سطح استان زنجان است.

حسینی افزود: اجرای طرح 100 ختم قرآن با مشارکت 12 هزار دانش آموز، ساخت مسابقه آدمک ها از چهره های منفور رژیم آمریکا و انگلیس برای آتش زدن در راهپیمایی 22 بهمن توسط دانش آموزان، برگزاری همایش کاتبان وحی و ویزیت رایگان بیماران در بیمارستان ارتش واقع در سعدی شمالی از دیگر تمهیدات اتخاذ شده در راستای گرامیداشت دهه فجر امسال است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن از دو مسیر غربی و شرقی شهر زنجان خبر داد و تصریح کرد: مسیرغربی ازچهار راه امیر کبیر تا میدان انقلاب و مسیر غربی از ابتدای بلوار آزادی تا میدان انقلاب است.



حسینی افزود: مراسم تجدید میثاق با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای نیز ساعت 9:30دقیقه (12 بهمن) در مسجد آیت الله طالقانی واقع در خیابان حافظ ابرو، روبروی مزار شهدای بالا برگزار خواهد شد.