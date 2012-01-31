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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

طرح استحصال طلا از سد باطله معدن موته اجرایی می‌شود

مدیر عامل مجتمع طلای موته از اجرای طرح استحصال طلا از سد باطله این معدن تا 6 ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید منتظری گفت: سد باطله موجود در مجتمع طلای موته حاصل فعالیت 15 ساله این واحد بوده که عیار آن 4 دهم پی پی ام است.

مدیرعامل مجتمع طلای موته ادامه داد: ظرفیت تولید این کارخانه، 30 کیلو گرم در ماه است که معادل ظرفیت فعلی کارخانه موته است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون طرح پایلوت پژوهشی استحصال طلا - که توسط دانشگاه تهران و شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی اجرا می شود- در مرحله تصمیم گیری و مطالعات فنی و اقتصادی است و پیش بینی می شود تا 3 ماه آینده به مرحله نتیجه گیری برسد.

منتظری با بیان این که باطله برداری از معدن طلای چاه خاتون تا 2 ماه آینده اجرایی می شود، گفت: در حال حاضر، پیمانکار انتخاب و مشغول فعالیت شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود با بهره برداری از این معدن، 400 تن طلا استحصال شود که بیش از 40 نفر نیز به کار مشغول خواهند شد.

مدیرعامل مجتمع طلای موته با اشاره به طرح اکتشاف معدن سنجده تصریح کرد: اکنون برنامه ریزی لازم صورت گرفته و تا یک ماه آینده، کار اکتشاف این معدن آغاز می شود.

کد مطلب 1521980

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