به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی محامی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش در روز 16 بهمن‌ماه در مشهد و 18 بهمن در قم و با حضور 50 تن از علما، فضلا و شخصیت‌های سیاسی و دینی افغانستان برگزار می شود.



وی ادامه داد: تعداد زیادی از طلاب، فضلا و علمای افغانستان مقیم ایران نیز در این همایش حضور خواهند داشت و از شخصیتهای ایرانی نیز برای همایش دعوت شده است.



رئیس مجتمع آموزش عالی فقه با بیان اینکه مقالات همایش در 30 محور از مدتها قبل فراخوان شده بود محورهای همایش

اظهارداشت: جایگاه عالمان دینی در افغانستان، بررسی دینداری مردم افغانستان، علما و مهندسی فرهنگی همچنین عالمان دین و جوانان و علما و دفاع از حقوق زنان، رسالت علما در شرایط کنونی، علما و حل مشکلات، نقش علما در برقراری اخوت دینی و انسجام اسلامی، علما و فرهنگ‌سازی برای تحمل و نقد یکدیگر، علما و تجدید حیات حوزه‌های علمیه و ... از جمله محورهای این همایش بوده است.



حضور نمایندگان مجلس افغانستان



محامی با اشاره به حضور فضلا و اندیشمندان و نمایندگان مجلس افغانستان در این همایش گفت: استاد حاجی محمد محقق، رئیس کمیسیون عدلیه مجلس، عرفان، اکبری و سجادی از نمایندگان مجلس این کشور در همایش مذکور حضور دارند.



محامی با اشاره به استقبال علما و روحنوین افغانی از فعالیت‌های دفتر المصطفی(ص) در این کشور بیان داشت: همایش مذکور با هدف هم اندیشی برای بررسی نیازها، آسیب‌ها همچنین چالش‌ها و راهکارها برای برون رفت افغانستان از مشلات موجود برگزار می‌شود.



امضای تفاهم نامه با افغانستان



مسئول نمایندگی جامعه المصطفی در افغانستان همچنین با اشاره به فعالیتهای این نمایندگی در کشور افغانستان با بیان اینکه این فعالیتها در حوزه های آموزشی، علمی و پژوهشی صورت می گیرد تصریح کرد: تاکنون چندین تفاهم نامه همکاری میان جامعه المصطفی با وزارت حج، ارشاد و اوقاف افغانستان همچنین وزارت آموزش و پرورش این کشور امضاء شده است.



وی اضافه کرد: نمایندگی جامعه المصطفی با مجوز وزارت عدلیه افغانستان در این کشور فعالیت می کند و این فعالیت‌ها در زمینه‌های انتشارات، پژوهش، آموزش و ... صورت می‌گیرد.

