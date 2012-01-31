عبدالعزیز جمشید زهی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی در مورد هفته وحدت و اتحاد مسلمانان به خبرنگار مهر گفت: هفته وحدت به منظور نزدیک کردن دیدگاه همه مذاهب و فرق اسلامی به یکدیگر اقدام بسیار پسندیده‎ای است. باید وحدت بین مسلمانان ایجاد شود تا کافران نتوانند از اختلافات جزئی سوء استفاده کرده و در بین آنها نفوذ کنند.

وی افزود: آنچه موجب تضعیف اسلام می‏شود تفرقه است. اگر اصول اسلام را مدنظر قرار دهیم و بر اصل اسلام تکیه کنیم و به آن ارزش دهیم تفرقه از بین می‎رود و متحد و قوی می‎شویم و دشمنان نخواهند توانست علیه اسلام و مسلمین اقدامی کنند.

زهی در مورد جایگاه حضرت علی(ع) نزد اهل تسنن گفت: حضرت علی(ع) نور چشم همه مسلمانان است، وی داماد پیامبر(ص) و پدر نوه‌های اوست.

نماینده مردم سراوان در مورد نقش اهل تسنن در وحدت جهان اسلام نیز یادآور شد: شیعه و سنی ندارد همه مسلمین در اتحاد اسلامی نقش دارند و وحدت باید در بین همه فرق اسلامی رعایت شود. باید جلوی سوء استفاده دشمنان را بگیریم.

زهی تصریح کرد: در همان حال که مسلمانان پیرو یکی از مذاهب اسلامی هستند در همین حال نباید به دشمن اجازه دهند جرأت فتنه انگیزی و تفرقه افکنی در بین مسلمانان را فراهم سازد. شناخت مسلمانان از یکدیگر باعث کمرنگ شدن اختلافات می‎شود و نتیجه بهتری برای وحدت خواهد داشت .

نماینده مردم سراوان در مورد نقش سیاستمداران و دولتمردان در وحدت جهان اسلام گفت: آنها باید همایشهایی را به منظور وحدت مسلمانان برپا و از نخبگان و افراد آگاه و علما در این همایشها استفاده بیشتری کنند. شرکت علمای مختلف از مذاهب گوناگون در این گردهماییها سبب شناخت بیشتر از یکدیگر و کمرنگ کردن موارد تفرقه و تکیه بر موارد وحدت‌زا می‌شود.