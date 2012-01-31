جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نعمتی نیا در این رابطه اظهار داشت: حوزه هنری لرستان برای دومین سال متوالی در روزهای 19الی 21 بهمن ماه سالجاری میزبان جشواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه در این جشنواره 21 گروه موسیقی از استانهای مختلف حضور خواهند داشت، عنوان کرد: استانهای اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان، خراسان شمالی، کردستان، مازندران، آذربایجان شرقی در جشنوارهه خنیاگران انقلاب در لرستان حضور خواهند یافت.

چهره های برجسته موسیقی کشور در جشنواره خنیاگران

رئیس حوزه هنری استان لرستان سایر استانهای شرکت کننده در جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب را اراک، چهارمحال و بختیاری، گلستان، البرز، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، اردبیل و لرستان برشمرد.

نعمتی نیا یادآور شد: در جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب چهره های برجسته موسیقی کشور، کارشناسان و استادان شرکت خواهند کرد.

214 اثر از لرستان در جشواره آثار و تولیدات شرکت می کند

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشنواره تولیدات مراکز استانها اشاره کرد و اظهار داشت: هنرمندان حوزه هنری لرستان با 214 اثر در سومین جشواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در کرمانشاه شرکت می کنند.

نعمتی نیا با تاکید بر اهمیت برگزاری جشنواره تولیدات افزود: بی شک این جشنواره فرصتی مناسبی برای معرفی آثار هنری، استعدادها، هنرمندان و ایجاد قالب سالم در راستای ارتقا سطح کیفی آثار فراهم می سازد.

بیشترین آثار ارسالی مربوط به بخش تجسمی

رئیس حوزه هنری استان لرستان با اشاره به اینکه آثار ارسالی در سال های 87 تا 90 توسط هنرمندان این حوزه تولید شده است، بیان داشت: بیشترین آثار ارسالی استان در این جشنواره مربوط به بخش تجسمی با 121 اثر در رشته های نقاشی، حجم، تصویر سازی، عکس، گرافیک، نقاشی خط، کاریکاتور، خوشنویسی، نگارگری و تذهیب بوده است.

نعمتی نیا یادآور شد: همچنین در بخش تازه های نشر 11 اثر هنرمندان تصویری، 44 اثر نمایش، سه اثر ادبیات و پایداری، سه اثر موسیقی، 20 اثر ادبیات و رسانه های دیجیتال یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی عنوان کرد: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری کشور اردیبهشت ماه سال آینده در کرمانشاه برگزارمی شود.