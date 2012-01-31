به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طبرسی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب مازندران اظهار داشت: جوانان کشور آگاه و بیدارند و تهدید دشمنان تاثیری در روحیه جوانان ندارد.

وی با بیان وجود استعداد فوق العاده در جوانان کشور افزود: بیداری جوانان در رشد و پیشرفت کشور تاثیر بسزایی دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به مناسب بودن فضای فعلی نمایشگاه کتاب گفت: مرکز استان نیازمند فضای نمایشگاهی چند منظوره است.

وی گفت: یکی از نمایشگا های خوبی که در سطح کشور برگزار می شود نمایشگاه کتاب است.



طبرسی با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب به خودی خود آثار ارزشمندی به همراه دارد، افزود: نمایشگاه موجب ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه می شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: کتاب موجب تلطیف روح انسان و تغذیه فکری است و ما از برپایی نمایشگاههای فرهنگی در استان حمایت می کنیم.

امام جمعه ساری اظهار داشت: برای نمایشگاه کتاب باید تبلیغات بیشتری انجام شود چرا که مازندران استانی علمی، فرهنگی و دانشگاهی است و کتاب باید جایگاه والاتری داشته باشد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مکان فعلی برای مسئولان فرهنگی بار مالی ندارد و از مشکلات ترافیکی شهری به دور است.