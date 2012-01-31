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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

هیئت مدیره باشگاه مس کرمان با انتقال پولادی به پرسپولیس مخالفت کرد

هیئت مدیره باشگاه مس کرمان با انتقال پولادی به پرسپولیس مخالفت کرد

عضو هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه مس کرمان گفت: مصاحبه های مکرر پولادی علیه بلاژویچ باعث شد که انتقال وی به تیم پرسپولیس منتفی شود.

حسن واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص منتفی شدن نظر هیئت مدیره باشگاه مس کرمان در خصوص انتقال وی به تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق، گفت: هیئت مدیره باشگاه مس قصد داشت تا در راستای منافع ملی و در جهت کمک به تیم پرسپولیس برای حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با انتقال قرضی مهرداد پولادی به این تیم موافقت کند.

وی در همین خصوص افزود: اقدامات مکرر پولادی در خصوص مصاحبه علیه بلاژویچ مغایر با اخلاق حرفه ای بوده و باعث شده که در جلسه هیئت مدیره باشگاه مس کرمان، اعضای این هیئت مدیره مخالفت خود را با انتقال وی به تیم پرسپولیس اعلام کنند. 

کد مطلب 1521985

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