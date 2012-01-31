مجموعه اخبار سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش و پرورش زابل بیان داشت: طرح مدام در مدارس این شهرستان برگزار شد تا دانش‌ آموزان برای یک روز اداره امور مدرسه را به عهده بگیرند.

حسن معزی گفت: هدف از برگزاری این طرح، تقویت حس مسئولیت پذیری دانش ‌آموزان و رشد و پرورش مهارت‌ های اجتماعی در بین آنها و همچنین مشارکت دانش آنان در امور آموزش و پرورش و اداری است.

وی افزود: براساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش ‌آموزان اداره امور مدرسه را برعهده می‌ گیرند و در نقش مدیر و معاونان و دبیران به انجام وظیفه می ‌پردازند.

وی بیان داشت: این طرح براساس مشارکت دانش ‌آموزان در امور مدرسه نامگذاری شده است و شامل مهارت‌ های زندگی، تصمیم گیری، حل مسئله، شرکت در کار گروهی و آماده کردن دانش ‌آموزان برای زندگی و قبول مسئولیت در آینده می ‌شود.

مدیر آموزش و پرورش زابل گفت: در این طرح، دانش‌ آموزان به صورت عملی در فعالیت ‌های مدرسه شرکت می ‌کنند و در اداره امور مدرسه سهیم می‌ شوند تا زمینه آشنایی با ارباب رجوع را پیدا کرده و در جریان مسائل و مشکلات مدرسه قرار گرفته تا با عوامل مدرسه برای حل آنها همفکری و مشارکت کنند.

حضور تیم موتورکراس سیستان ‌و بلوچستان در مسابقات قهرمانی کشور

تیم موتورکراس استان در مرحله پایانی مسابقات موتورکراس کشور شرکت می‌ کند.

این مسابقات چهاردهم بهمن ‌ماه جاری با حضور تیم‌ های سراسر کشور و همزمان با افتتاح پیست ایرانیان در پرند تهران برگزار می ‌شود.

تیم سیستان و بلوچستان با پنج موتورسوار در کلاس‌ های مختلف در این مسابقات شرکت می‌ کند.

تیم سیستان و بلوچستان تا پایان مرحله سوم در رده پنجم قرار گرفته است.

راه‌ اندازی سیستم ارسال پیامک قبوض آب در استان

مدیرعامل شرکت آبفای سیستان و بلوچستان گفت: برای نخستین بار در سطح کشور سیستم ارسال پیامک قبوض آب در شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان راه‌ اندازی شد.

محمد رضا کرمی‌ نژاد گفت: زیر ساخت ‌های مناسبی در راستای خدمت رسانی به مشترکان در استان فراهم شده است.

وی افزود: تمامی مشترکان این شرکت از طریق سیستم ارسال پیامک، قادر به دریافت صورتحساب قبوض آب خود هستند.

وی بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در راستای خدمات هر چه بیشتر به مشترکین با ارائه خدمات الکترونیکی شامل سامانه پرداخت قبوض با تلفن ثابت 1818 و سیستم ارسال پیامک قبوض آب از طریق تلفن همراه در سطح کشور در بین شرکت‌ های آب و فاضلاب پیشتاز است.

کشف پنج تن ماهی قاچاق در چابهار

ماموران انتظامی شهرستان چابهار سیستان و بلوچستان موفق شدند مقدار پنج تن ماهی قاچاق را از یک دستگاه کامیونت کشف و ضبط کنند.

ماموران ایستگاه بازرسی شهید یداللهی چابهار در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و در هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو کامیونت مشکوک و آن را متوقف کردند.

ماموران در بازرسی ازخودرو موفق شدند مقدار پنج تن ماهی از نوع تن را که فاقد مجوز پزشکی و حمل بود را کشف و ضبط کنند.

راننده خودرو به همراه کالاهای مکشوفه تحویل مراجع قانونی شد.