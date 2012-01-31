حضور پولادی در پرسپولیس منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مدیره باشگاه فرهنگی – ورزشی صنعت مس کرمان در خصوص پیوستن مهرداد پولادی به تیم پیروزی تهران ظهر سه شنبه اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است، به اطلاع مردم شریف و هواداران عزیز تیم فوتبال صنعت مس کرمان می رساند پس از اعلام نیاز باشگاه پیروزی در خصوص حضور پولادی در ترکیب این تیم طی رقابتهای آتی جام باشگاههای آسیا، هیئت مدیره باشگاه صنعت مس کرمان با تاکید بر ضرورت حضور مقتدرانه نماینده فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی، درخواست باشگاه پیروزی تهران را مورد موافقت قرارداد اما از آنجا که بر خلاف توصیه های مکرر مدیران ارشد باشگاه به پولادی، درخصوص پرهیز از هرگونه مصاحبه علیه میروسلاوبلاژویچ ، سرمربی تیم فوتبال صنعت مس کرمان، وی با مصاحبه های غیر مسئولانه نسبت به حاشیه سازی های غیرحرفه ای در سطح رسانه ها اقدام کرده است، هیئت مدیره باشگاه صنعت مس کرمان انتقال قرضی مهرداد پولادی به تیم فوتبال پیروزی تهران را کان لم یکن اعلام می کند.

