404 مسجد آذربایجان غربی تا پایان سال صاحب کانون فرهنگی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا بابازاده روز سه شنبه در نشست خبری به منظور تشریح برنامه های دهه فجر این نهاد افزود: همزمان با دهه فجر 64 کانون فرهنگی هنری مساجد جدید در استان افتتاح می ‌شود.

وی با بیان اینکه 48 درصد کانونهای موجود در روستاها تاسیس شده که هدف ما رساندن تعداد این کانونهای روستایی به 60 درصد است افزود: هم اکنون بیش از 18 هزار نفر از مردم استان عضو این کانونها هستند.

حجت الاسلام بابازاده با بیان اینکه هم اکنون 14 کانون تخصصی در سطح مساجد استان فعال است اضافه کرد: چهار کانون تخصصی دیگر نیز در دهه فجر افتتاح می شود که این کانونها در زمینه عترت، نماز، شعر و ادبیات و هنرهای تجسمی فعالیت می کنند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی از اجرای 100 عنوان برنامه فرهنگی دینی در ایام دهه فجر امسال توسط کمیته مساجد استان خبر داد و گفت: آیین جشن و سرور انقلاب اسلامی در 34 باب از این کانونها برگزار می شود.

وی برگزاری گفتمانها و همایشهای دینی با عنوان بصیرت و ولایت، اعزام روحانیون به مساجد روستایی، برگزاری مراسم میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع)، دیدارهیات امنای مساجد روستایی و شهری با خانواده شهدای محله، نمایشگاه عکس عفاف و حجاب، حضور هیئت امنای مساجد در مزار شهدا، همایش علمای شیعه و سنی، مسابقه اینترنتی و پیامکی را از جمله برنامه های شاخص این کمیته عنوان کرد.

بابازاده اظهار داشت: مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در امامزاده غریب حسن ارومیه، پخش سرودهای مذهبی در اماکن متبرکه و امامزاده های استان، خاطره گویی در یکی از مساجد انقلابی شهرها، جشن تکلیف دانش آموزی در مساجد، مسابقات ورزشی بین جوانان مسجدی و تبلیغات محیطی از دیگر برنامه های اجرایی در این دهه است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی همچنین از اجرای طرح والفجر در 25 مسجد استان خبر داد و افزود: قرائت و تفسیر قرآن، انتشار ویژه نامه ناصحون ایام پیروزی انقلاب، نمایشگاه و جلسات پرسش و پاسخ و جلسات فرهنگی اجتماعی از اهداف اجرای این طرح است.

حجت الاسلام بابازاده گفت: دهه فجر ایام مناسبی برای بازسازی ایام انقلاب است که باید با برنامه ریزیهای مختلف اهداف و آرمانهای انقلاب را به نسل جوان تبیین کرد.