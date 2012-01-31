تأکید وزیر علوم بر تجدید پیمان دانشگاهیان با شهدای علم و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام کامران دانشجو آمده است: دهه مبارکه فجر و سالروز ورود تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 12 بهمن و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در 22 بهمن سال 1357 فرا می رسد و ملت مبارز ایران در کنار آزادیخواهان جهان به ویژه کشورهای به پا خواسته اسلامی، جشن سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی را در شرایطی برگزار می کنند که موج بیداری اسلامی و اسلام خواهی در جهان، حکومت های استبدادی و وابسته را به لرزه انداخته است.

در ادامه پیام وزیر علوم تاکید شده است: اگر در بهمن سال 1357 ملت ایران به تنهایی پرچم مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی را برافراشت اینک مردم مسلمان در سایر کشورها همصدای مردم ایران، آرمانهای جهانی اسلام را فریاد می زنند و خواهان استقرار نظامهای مردمی بر اساس معنویت، عدالت، استقلال و آزادی هستند.

دانشجو در این پیام تاکید کرد: اینک در سی و سومین بهار آزادی، جامعه دانشگاهی کشور به عنوان پیشگامان جنبش و بیداری اسلامی همگام با سایر اقشار ملت مسلمان ایران در یوم الله 22 بهمن به صحنه خواهند آمد و با تجدید پیمان با آرمانهای مقدس شهیدان در ادامه راه خود به ویژه تلاش، جهاد علمی و پژوهشی در جهت استقلال و خودکفایی کشور علیرغم دسیسه ها و توطئه های رنگارنگ دشمنان تأکید می کنند.

در بخش پایانی پیام وزیر علوم اعلام شده است: جامعه دانشگاهی ایران اسلامی ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب و اعلام تبعیت از مقام عظمای ولایت، اتحاد و یکپارچگی خود را در مقابل استکبار جهانی به نمایش خواهد گذاشت و با پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، امید واهی دشمنان را به ویژه با شرکت یکپارچه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به یأس بدل خواهد کرد.