مسعود باقرزاده کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تالابها انواع مختلفی دارند که یکی از انواع تالابها که بسیار با ارزشند پیت لند ها هستند که در آنها بقایای گیاهی به صورت نیمه پوسیده و یا پوسیده نشده وجود دارند.

به گفته وی، در اینگونه تالابها به دلیل تجزیه مواد آلی گاز متان آزاد می شود و در لایه های زیرین تالاب تجمع می شود که در هنگام پر آبی تالابها این گاز به صورت محلول است اما در زمان خشکی تالابها به صورت دود سفید رنگی متصاعد می شود.

کریمی اظهار داشت: به دلیل اکسید شدن گاز متان و دودزایی فروان هرگز نباید اجازه داد که پیت لندها بدون آب باشند و یا زهکشی شوند زیرا با کوچکترین اصطکاکی که در خاشاک کف تالاب ایجاد شود و یا با شعله یک عدد کبریت گاز متان شرو ع به اکسید شدن و تولید دود فراوان می کند.

وی با اشاره به اینکه این فرایند برای موجودات زنده و حیات تالاب بسیار خطرناک است تصریح کرد: با ورود آب به اینگونه تالابها گاز متان مجدداً به صورت محلول در می آید و دیگر مشکلی ایجاد نمی کند.

کریمی در پاسخ به اینکه چه مساحتی از تالاب پریشان درگیر این فرایند است گفت: نیزارهای تالاب پریشان به شکل کپه های پراکنده با فواصل حدود صدمتر از یکدیگر قرار دارند و این اتفاق در همین نیزارها و به صورت پراکنده رخ داده است و در حال حاضر هم به دلیل بارندگی های این منطقه و هم اقداماتی که محیط زیست استان در جهت مهار این فرایند انجام داده تالاب پریشان از بحران دود زایی خارج شده است.

معاون دفتر زیستگاهها و مناطق سازمان محیط زیست تصریح کرد: در پی مکاتباتی که با وزارت نیرو داشتیم ارائه حقابه 60 میلیون متر مکعبی تالاب پریشان از سد نرگسی در بالا دست آن مصوب شد و تا پایان سال آبی جاری محقق می شود.

به گفته وی، در حال حاضر تنها مشکل موجود برای دریافت این حقابه تعیین مسیر انتقال است که بایستی وزارت نیرو آن را مشخص کند.