برنامه های دهه فجر کانونهای مساجد فارس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری ظهر سه شنبه در نشستی خبری گفت: کانونهای مساجد فارس با اجرای برنامه های متنوع مذهبی و فرهنگی ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای امام راحل (ره)، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی می دارند.

وی از توزیع بیش از 800 بنر ویژه این ایام در سطح کانونهای مساجد فارس خبر داد و گفت: همایش "فجریون" با حضور ائمه جماعات، مدیران، رابطان و اعضای کانونهای مساجد در شهرستانهای استان برگزار می شود که در این راستا دبیرخانه کانونهای مساجد فارس بنر هایی را تهیه و برای نصب در مصلی نمازجمعه ارسال کرده است.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس بیان کرد: کانونهای تخصصی فارس نیز در ایام دهه فجر برنامه هایی نظیر کارگاه های آموزشی مدیریت اردوها، کتابخانه ها و مربیگری فوتسال را با همکاری دبیرخانه و با حضور مدیران کانون های مساجد استان برگزار خواهند کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به تقارن ایام الله دهه فجر امسال با ماه ربیع الاول و هفته وحدت، در تدارک برنامه ها سعی شده اعضای کانونهای مساجد که عمدتاً جوانان و نوجوانان هستند از فضای معنوی مساجد در راستای آشنایی بیشتر با آثار و برکات پیروزی انقلاب اسلامی بهره مند شوند.

باقری بر ضرورت تبیین دستاورد های انقلاب اسلامی برای مردم و نسل جوان تاکید کرد و افزود: ایام دهه پرفروغ فجر فرصت مغتنمی است که می توان با برگزاری نمایشگاه های عملکرد، مردم را با دستاورد های انقلاب اسلامی آشنا کرد که در این راستا نمایشگاه عملکرد دبیرخانه و کانون های مساجد در سال 90 برگزار می شود.

وی برپایی نمایشگاه انفجار نور، آذین بندی کانون های مساجد ، غبار روبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران انقلاب و دفاع مقدس، محفل انس با قرآن، چاپ نشریه و ویژه نامه با موضوع انقلاب اسلامی، اجرای مسابقات قرآنی، فرهنگی، ورزشی و هنری، برپایی مراسمهای جشن، شب شعر فجر، برپایی نمایشگاه کتاب، محصولات فرهنگی، عکس و پوستر را نیز از برنامه های کانونهای مساجد فارس در ایام الله دهه فجر برشمرد.

وی از حضور منسجم اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس در نمازجمعه خبر داد و گفت: با عنایت به اینکه ترویج فرهنگ نورانی قرآن و نماز از رسالت های کانونهای مساجد است اعضای جوان و نوجوان کانون ها در نمازجمعه 14 و 21 بهمن حضور فعال خواهند داشت.

باقری با تاکید بر حضور گسترده اعضای کانون های مساجد فارس در راهپیمایی یوم الله 22بهمن، گفت: توزیع پوسترهای ویژه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) برای برگزاری مراسم جشن در ایام الله دهه فجر صورت گرفته است.