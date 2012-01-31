شهادت دو نفر در اثر انفجار مین/ کشف 37 قبضه سلاح در پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری با اشاره به اینکه دهه فجر یادآور 33 سال پشتیبانی مردم از نظام و اهداف انقلاب است، گفت: صیانت و پاسداری از ارزشهای ناب انقلاب اسلامی وظیفه ای ملی و همگانی است.

رئیس ستاد دهه فجر روانسر تصریح کرد: ما نباید دهه فجر را به برهه زمانی خاصی محدود نماییم چون ملت ما همیشه در صحنه بوده و این مسئله مسئولیت ما را سنگین تر می کند چون همه ما وارث خون شهیدان و آرمانهای امام راحل هستیم.

صفری افزود: عزت، استقلال، شهامت و اقتدار از دستاوردهای نظام اسلامی است و بیان ثمرات انقلاب و دستاوردهای آن و انتقال این مفاهیم به نسل آینده می تواند نقش مهمی در افزایش بصیرت و آگاهی جوانان در مواجهه با دسیسه های دشمنان نظام و انقلاب اسلامی ایفا کند.

فرماندار شهرستان روانسر افزود: تلاش علمی دانشمندان ایرانی سبب خشم استکبار شده و به سبب خون شهدا به ویژه شهدای عرصه علم و دانش، امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت و سربلندی است.

فرماندار روانسر تاکید کرد: پاسداشت و حرکت در مسیر ارزشهای انقلاب اسلامی امری ضروری است و برای صیانت از دستاورد‌های نظام اسلامی شایسته است با وفاق و اتحاد حرکت کنیم و اجازه ندهیم دشمن به صف عشق و ارادت ما ضربه‌ای وارد کرده و یا بخواهد آن را کمرنگ جلوه دهد.

شهادت دو نفر در اثر انفجار مین

بر اثر انفجار مین به جای مانده از جنگ تحمیلی، در منطقه مرزی سومار از توابع شهرستان قصرشیرین دو نفر شهید شدند.

در اثر این انفجار "سید علی مرتضوی" 53 ساله اهل قم و "ابوالقاسم شمسی نیا" 40 ساله اهل شهرستان سبزوار مشهد، از نیروهای گروه تخریب وابسته به وزارت دفاع به شهادت رسیدند.

این افراد در حین عملیات خنثی سازی مین به جای مانده از جنگ تحمیلی در اثر انهدام آن به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

براساس این گزارش، به رغم تلاش بی وقفه نیروهای پاکسازی میادین مین، تاکنون صدها نفر از مردم مناطق مرزی استان کرمانشاه بر اثر برخورد با مین و مهمات برجای مانده از زمان جنگ تحمیلی کشته، مجروح و یا معلول شده اند.

کشف 37 قبضه سلاح در پاوه

فرمانده هنگ مرزی شهرستان پاوه از کشف 37 قبضه اسحله شکاری و جنگی خبر داد.

سرهنگ یحیی الهی گفت: با همکاری و تعامل خوب مردم این شهرستان، مبنی بر عبور یک محموله قاچاق سلاح در این شهرستان، از قاچاقیان این تعداد سلاح کشف شد.

وی با اشاره به عمکرد این فرماندهی در سالجاری گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون، بیش از 240 قبضه انواع سلاح های شکاری و جنگی در شهرستان پاوه کشف و توقیف شده است.

الهی در پایان گفت: در این ارتباط 10 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی پاوه شده اند.