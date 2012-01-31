چوب حراج همسر مبارک به خاطراتش/ بن الیعازر مشاور ویژه دیکتاتور مخلوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، تحقیقات منابع اروپایی نشان می دهد "سوزان مبارک" همسر مبارک در 12 اکتبر سال گذشته (2011) چکی به ارزش 10 میلیون پوند انگلیس دریافت کرده که به حساب بانکی وی در یکی از شعبات Bank of England واریز شده است.

بر این اساس، همسر مبارک که در وضعیت دشواری به سر می برد، امتیاز انتشار کتاب خاطرات خود را به انتشارات "کانن گیت" فروخته است.

نسخه خطی این کتاب که توسط سوزان مبارک بانوی نخست 30 سال گذشته مصر نوشته شده و 500 صفحه است به انگلیس ارسال شده است. در بخشهایی از این کتاب از "بنیامین بن الیعازر" (از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی) به عنوان مشاور امین و مورد اعتماد حسنی مبارک یاد شده است.