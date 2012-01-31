خانواده درمانی در پیشگیری از اعتیاد مهمترین نقش را دارد

سعید سادات منصوری در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خانواده ها در برخورد با فرد معتاد نیاز به آموزشهای ویژه دارند، افزود: خانواده درمانی یک ساختار اجرایی دارد و سازمان بهزستی در این زمینه سرمایه گذاری اساسی انجام داده است.

وی همچنن با بیان اینکه موفقیت درمان و پیشگیری از اعتیاد مستلزم مشارکت جدی خانواده هاست، بر لزوم تدوین برنامه های مدون آموزشی در این زمینه تاکید کرد.

معاون پیشگیری بهزستی گیلان از تدوین سند جامع پیشگیری از اعتیاد برای نخستین بار در کشور از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: بر اساس این سند تا 4 سال آینده 40 درصد کل جمعیت کشور باید تحت برنامه های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفته و وظایف تمامی ارگانها در آن به خوبی آمده است.

سادات منصوری با اعلام اینکه برای پیشگیری از اعتیاد باید بصورت اجتماع محور عمل کرد، اظهارداشت: در برنامه اجتماع محور تیم های محلی و اجتماعی تشکیل می شود.

وی ادامه داد: این برنامه در محلات، محیط های کارگری و آموزشی شکل می گیرد و بر اساس شرایط هر محل برنامه خاص آن منطقه اجرا می شود چرا که نمی توان یک نسخه کلی را برای تمام استان پیچید.