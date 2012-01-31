برگزاری 400 برنامه فرهنگی ورزشی/ مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر٬ مسئول کمیته ورزش ستاد بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به برنامه ریزی گسترده این کمیته برای برگزاری هرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسم سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: برنامه های ورزشی ایام دهه فجر امسال، در سراسر استان و با حضور جامعه ورزش استان در سطح گسترده ای برگزار خواهد شد.

گردانی افزود: این برنامه ها از ابتدای بهمن ماه آغاز شده است و تا روز 22 بهمن که شاهد حضور پرشور جامعه ورزش استان در راهپیمایی حماسی 22 بهمن خواهیم بود، ادامه خواهد یافت.

مدیرکل ورزش جوانان استان تصریح کرد: برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی(ره)در روز 12بهمن از سوی جامعه ورزش استان وتجدید میثاق با آرمانهای انقلاب وشهدای والامقام،برگزاری همایش بزرگ "جوانان و انقلاب" در 18 بهمن و جشن بزرگ خانواده ورزش استان کرمانشاه در 20 بهمن ماه و بهره برداری از 9 پروژه ورزشی را از دیگر برنامه های مهم جامعه ورزش در ایام دهه فجراست.

وی تاکید کرد: همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره)به وطن، در روز 12بهمن ماه راس ساعت 9و33دقیقه صبح نیز خانواده ورزش استان با حرکت از مسیر بزرگراه امام خمینی (ره) تا مزار شهدای گلگون کفن، با آرمانهای امام وشهدا تجدید میثاق خواهند بست.

مسئول کمیته ورزش دهه فجر انقلاب اسلامی استان گفت: شرکت پرشور وگسترده جامعه ورزش استان در راهپیمائی حماسی روز 22بهمن را، اصلی ترین برنامه این کمیته در ایام دهه فجر هرسال است.

گردانی تاکید کرد: این مراسم روز 22بهمن ماه راس ساعت 9صبح از محل ورزشگاه آزادی کرمانشاه با حضور جامعه ورزش استان آغاز خواهد شد.

وی غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا را از برنامه های فرهنگی در کنارمسابقات ورزشی این کمیته در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام کرد.

گردانی افزود: این برنامه ها توسط دستگاهها و اعضای این کمیته در سراسر استان برگزار خواهد شد.

گردانی در پایان افزود: در حوزه عمرانی نیز تعداد 6 پروژه ورزشی روستایی آماده افتتاح شده است .

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مناسبت دهه مبارک فجر

مسابقات در رشته های تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، دارت، طناب کشی و شطرنج خواهران و آمادگی جسمانی، تیر اندازی، طناب کشی، شطرنج، دارت و تنیس روی میز برادران در دهه فجر برگزار می شود.

مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه به مناسبت دهه مبارک فجر در 11 رشته برگزار می شود.

رئیس اداره تربیت بدنی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مسابقات در رشته های تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، دارت، طناب کشی و شطرنج خواهران و آمادگی جسمانی، تیر اندازی، طناب کشی، شطرنج، دارت و تنیس روی میز برادران در دهه فجر برگزار می شود.

دکتر همایون اسماعیلی در پایان افزود: همه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی می توانند در این دوره از مسابقات شرکت کنند.