مرمت بخشهایی از مسجد تاریخی جامع فسا پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی گفت: با توجه به فرسودگی بخشهایی از بنا و لزوم اجرای عملیات مرمت و نیز ضرورت همگون کردن کف شبستان با استفاده از مصالح سنتی، مرمت مسجد جامع فسا در سال جاری و ازمحل اعتبارات سال 89 در دستورکار این اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: اجرای کف سازی و کف فرش شبستان قدیمی مسجد، مرمت آجرکار بدنه و سقف شبستان، اجرای گچ کاری سنتی بدنه و طاق و تویزه های شبستان ، اجرای سنگ ازاره بنا و همچنین ساماندهی تأسیسات برقی از جمله اقداماتی است که با اعتباری حدود560 میلیون ریال برای ساماندهی این بنای تاریخی انجام گرفته است .

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری فارس بیان کرد: مبلغ 800 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی سال 90 جهت ادامه مرمت بنا مصوب گردیده که در صورت تخصیص اعتبار عملیات نیمه تمام بخش داخلی شبستان و همچنین مرمت مورد نیاز بخشهای دیگر بنا اجرا خواهد شد.

این اثر در بافت مرکزی شهرستان فسا واقع شده و با توجه به فنون معماری موجود متعلق به دوران قاجاریه است. ورودی مسجد از ضلع شرقی و در نمای بیرونی این ضلع کاشیهای رنگی با آیات قرآنی و همچنین نقوش هندسی به چشم می‌خورد.

پس از درب ورودی وارد فضایی مستطیل شکل می‌شویم که پوشش سقف آن به صورت عرقچین و نمای داخلی این فضا با آجر نماکاری شده است. در طرفین این فضا هر کدام دو اطاق دارای طاق تویزه است.

بدنه اصلی با کاه‌گل اندود شده که اخیرا نیز گچ‌کاری و رنگ‌آمیزی شده است. کف‌فرش این اطاق‌ها با کاشی فرش شده است ودر بدنه اطاقها نیز طاق‌نماهایی به کار رفته است.

هر اطاق نیز دری فلزی به طرف حیاط مسجد دارد. حیاط مسجد به صورت مربع‌شکل و کف این حیاط با کاشی کف‌فرش شده است. در وسط حیاط یک حوض مستطیل شکل وجود دارد که حوض اصلی مسجد نیز در این قسمت بوده است.ضلع جنوبی بنا دارای هشت حجره و با آجر تزئین شده است.

فرم معماری شبستان اصلی مسجدنیز بصورت مربع‌شکل و دارای 9 جرز(ستون) است که پوشش سقف بر روی این جرزها(ستون‌ها) اجرا شده است. در بدنه ضلع جنوبی شبستان چهار حجره با پوشش سقف طاق مانند وجود دارد که در هر یک از حجره‌ها طاقچه‌ای به ابعاد 1×1 متر تعبیه شده است.

انتهای این ضلع کتیبه‌ای سنگی در بدنه دیوار بصورت محراب وجود دارد که دور تا دور آن را آیات قرآنی بصورت حجاری دربر گرفته است.

در ضلع غربی شبستان، محرابی وجود دارد که با سنگ‌های مرمر تزئین شده و قسمت فوقانی آن مزین به کاشیهای رنگی و نقوش اسلیمی و آیات قرآنی است.

در قسمت شمالی شبستان پوشش سقف بصورت عرق‌چین است.مصالح به کار رفته در این شبستان آجر و سنگ با ملاط گچ است. در قسمت فوقانی این شبستان طاقچه‌هایی تعبیه شده که جهت قرار گرفتن وسایل روشنایی در مسجد است.

در بدنه جرزها نیز بوسیله گچ شبه طاقچه‌هایی به چشم می‌خورد که به منظور نگهداری کتب مقدس و مهرهای نماز احداث شده است. بدنه شبستان با گچ اندود و روی آن نقاشی شده است. تزئینات به کار رفته در این بنا گچ‌بری، نقاشی‌های سقفی و آیینه‌کاری است.

بهره برداری از33 پروژه عمرانی همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس از بهر ه برداری 33 پروژه عمرانی توسط این اداره کل همزمان با فرا رسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در سطح استان خبرداد.

فعالی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه ها بااعتباری حدود 80میلیارد ریال به مرحله بهره برداری رسیده، گفت: این پروژه ها در دو قالب پروژه های بخش دولتی و خصوصی به مرحله اجرا درآمده که پروژه های راه اندازی نخستین موزه فرش فارس در خانه تاریخی کریم خان فراش ( صدق آمیز ) در شیراز با اعتباری حدود هشت میلیارد و 200 میلیون ریال توسط سرمایه گذار و کمک هزینه 300 میلیون ریالی از محل اعتبارات دولتی، افتتاح خانه تاریخی شاپوری به عنوان رستوران سنتی در فاز اول و گالری و موزه صنایع دستی درفازهای بعدی با اعتبار حدود 20 میلیارد ریال که البته حدود 10 میلیارد ریال نیز در سالهای گذشته توسط اداره کل صرف مرمت این بنا شده است.

وی افزود: همچنین افتتاح یک هتل در شهرستان جهرم ، افتتاح یک مهمانپذیر در شهرستان ارسنجان و یک مهمانپذیر در بخش قائمه کازرون از پروژه های بخش خصوصی است.

وی گفت: 28 پروژه عمرانی نیز از محل اعتبارات ملی و یا استانی اداره کل به اتمام رسیده و در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

فعالی افزود: این پروژه ها با اختصاص حدود 29 میلیارد ریال شامل افتتاح فاز نخست اجرای پروژه ملی آب رکن آبادشیراز با احداث آب گذر، احداث راه دسترسی به منطقه نمونه گردشگری بوشیگان کازرون، تکمیل محوطه سازی تفرجگاه محمد حنفیه بوانات، احداث مجموعه بهداشتی و تکمیل محوطه سازی زیارتگاه امامزاده شاه صفی الدین کوهنجان واحداث مجموعه بهداشتی امامزاده شاه رضا شهرستان نی ریز و تفرجگاه چشمه قهری استهبان، احداث آب نما و آبشار مصنوعی، سنگ فرش و محوطه سازی تفرجگاه قصر یعقوب خرمبید، بهسازی مسیر پیاده روی غار شاپور کازرون از جمله این پروژه هاست.