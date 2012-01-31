500 میلیارد ریال پروژه راهسازی در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اسد افزود: طرحهای آماده بهره برداری شامل تقاطعهای غیر همسطح، چند زیرگذر و دوربرگردان، بهسازی و آسفالت راه روستایی، ایجاد سامانه روشنایی و چند دهنه پل است.



وی از احداث تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) آمل، زیرگذر کلبستان نکا و دوربرگردان محور ساری خزرآباد به عنوان پروژه های حساس و مهم راهسازی نام برد و افزود: همزمان با دهه فجر، 18 طرح مهم راهسازی در استان با اعتباری بیش از 418 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.



اسد از سامانه های روشنایی جاده ها به عنوان بخشی از طرحهای راهداری آماده افتتاح در دهه فجر یاد کرد و گفت: برای اجرای این سامانه ها 10 میلیارد ریال هزینه شد.



مدیرکل راه و ترابری مازندران به بهسازی و آسفالت بیش از 60 کیلومتر از راههای روستایی استان با اعتباری بیش از61 میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: اکثر طرح های افتتاحی استان در ایام الله دهه فجر در بخش راه روستایی است.



وی از بهسازی و آسفالت محورهای روستایی هریکنده، ازنی، یاسل، کام، خجیرکلا،عالیدره و درازکش به عنوان بخشی از این طرحها یاد کرد و گفت: با بهره برداری از این طرحها در بخش راه روستایی، بیش از سه هزار خانوار از نعمت راه ایمن و مناسب برخوردار می شوند.