برگزاری 3000 برنامه در دهه فجر/کرمان آماده برگزاری جشنهای دهه فجر است

مهدی صدفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تمام برنامه ریزی های لازم برای برگزاری هر چه باشکوهتر جشن های دهه فجر در کرمان در انجام شده است.

صدفی عنوان داشت: سخنرانی مراسم راهپیمایی 22 بهمن توسط حجت الاسلام سید احمد خاتمی برگزار می شود.

وی ایام الله دهه فجر را یکی از ماندگارترین و پرافتخارترین مقاطع تاریخی ایران دانست و گفت: معرفی ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری برای احاد جامعه بسیار ضروری است.

رئیس ستاد دهه فجر استان کرمان تصریح کرد: سه هزار برنامه درقالب برنامه های علمی، فرهنگی، هنری، آموزشی، نمایشگاهی، مراسم ، ورزشی و قرآنی توسط 26 کمیته تخصصی، دو هزار و 500 ستاد روستایی و عشایری و 500 تشکل مردمی در استان کرمان برگزار می شود.

وی همچنین بر لزوم تبیین دلایل شکل گیری انقلاب برای نسل جوان تاکید کرد و تصریح کرد: ذکر دلاوریها و فداکاری های مردم ولایتمدار ایران در آن مقطع از انقلاب اسلامی ایران باعث می شود که جوانان ضمن اشنایی بیشتر با انقلاب بیش ار پیش قدردان این نعمت الهی باشند.

این مسئول گفت: مردم با حضور حداکثری در راهپیمایی 22 بهمن و همچنین مشارکت در برگزاری جشن های این دهه به دشمنان نظام و انقلاب مانند همیشه ولایتمداری خود را ثابت می کنند.