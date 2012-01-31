مصطفی رضائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر آب پخش همواره یکی از امن ترین شهرهای استان بوشهر بوده است و مردم این شهر در راستای حفظ امنیت کوشا بودهاند.
وی با اشاره به بروز برخی ناامنی در روزهای اخیر در سطح منطقه ابپخش ادامه داد: بروز این ناامنیها سبب شد تا لزوم ارتقای کلانتری شهر آبپخش احساس شود تا از این طریق امنیت مطلوبتری در شهر حاکم شود.
رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی بخش آبپخش اضافه کرد: پیرو مذاکرات انجام شده با فرمانده منطقه انتظامی شهرستان دشتستان، کلانتری آبپخش به زودی به فرماندهی انتظامی ارتقا مییابد.
وی به کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: با تلاش نیروهای کلانتری آب پخش دو نفر سارق منازل در آبپخش دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدهاند.
رضایی در خصوص سارقان فرش در آبپخش نیز گفت: فروشندگان دوره گرد فرش در آبپخش شبهنگام مورد حمله دو نفر سارق قرار گرفتند که پس از درگیری، سارقان خودرو آنها همراه با فرشها را به سرقت بردند.
وی افزود: تلاش برای یافتن ماشین و سارقان ادامه یافت و ماشین مسروقه در شهر شبانکاره کشف شد و تلاش برای یافتن سارقان همچنان ادامه دارد.
رضائی همچنین از راهاندازی دادگستری آبپخش در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با مساعدت ریاست دادگستری شهرستان دشتستان مقدمات راه اندازی دادگستری در آب پخش مهیا شده و به زودی شاهد راهاندازی ان خواهیم بود.
وی ادامه داد: همه مسئولان بخش آبپخش و شهرستان دشتستان در راستای ایجاد فضای امن برای مردم تلاش میکنند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.
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