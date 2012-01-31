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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

هافبک دورتموند به تیم فوتبال آرسنال پیوست

هافبک دورتموند به تیم فوتبال آرسنال پیوست

باشگاه آرسنال بار دیگر در روز پایانی مهلت نقل و انتقالات دست به کار شد و این بار "توماس ایزفلد" هافبک تهاجمی باشگاه دورتموند را به خدمت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر برای جذب این بازیکن 19 ساله 750 هزار پوند به دورتموندی ها پرداخت کرد و ایزفلد نیز قراردادی 3.5 ساله با توپچی ها به امضا رساند.

ایزفلد محصول آکادمی فوتبال دورتموند است و گفته می شد به یک از ستاره های آینده دار فوتبال اروپا تبدیل خواهد شد اما مصدومیت زانوی او در سال 2009 همه چیز را خراب کرد.

با وجود رهایی از مصدومیت ایزفلد نتوانست در این فصل در ترکیب اصلی تیم یورگن کلاپ راه پیدا کند و امیدوار است زیر نظر آرسن ونگر پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. از این بازیکن به عنوان ماریو گوتزه جدید یاد می شود.

کد مطلب 1522010

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