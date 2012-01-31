ارتقای کیفی ورزشکاران اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج روز سه شنبه در دیدار با مربی ارمنستانی تیمهای ملی شمشیربازی جوانان کشور و رئیس هیئت شمشیربازی استان افزود: تحقق این مهم و مجهز شدن به علم روز و آخرین متدهای علمی و عملی و تکنیکها و تاکتیتکهای فنی در همه رشته های ورزشی یکی از اهداف اصلی سازمان ورزش استان است.

وی با بیان اینکه حضور مربیان ارزشمند ایرانی و خارجی می تواند به این روند کمک کند، اضافه کرد: اداره ورزش و جوانان استان همه زمینه های لازم برای ارتقا شاخصهای فنی ورزشکاران استان را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به عملکرد شاخص هیئت شمشیربازی استان در طی سالهای اخیر یادآور شد: این هیئت با حرکت برنامه محور خود نشان داده که می توان با برنامه ریزی معقول و کارشناسانه به موفقیتهای زیادی دست یافت.

وی با تاکید بر نقش آموزش در ارتقا توان شمشیربازان و مربیان تصریح کرد: باید ضمن بهره گیری از دانش این مربی ارمنی در راستای رشد شمشیربازان، برای مربیان شمشیربازی استان هم برنامه آموزشی ترتیب دهند تا شمشیربازی استان از این فرصت ویژه برای ارتقا همه جانبه بهره ببرد.

پازاج خواستار رایزنی هیئت شمشیربازی استان با فدراسیون برای حضور 6 ماهه این مربی در اردبیل شد و گفت: اداره ورزش هم آمادگی تهیه ملزومات برای اسکان و تمرین بهتر شمشیربازان استان زیر نظر این مربی را مهیا خواهد کرد.

وی همچنین از تمام هیئتهای ورزشی استان این است که برنامه محور و آینده نگر باشند و هر هیئتی با این مشخصات حرکت کند مورد حمایت اداره ورزش استان هم خواهد بود.

آینده نگری مهمترین ویژگی شمشیربازی اردبیل

سرکیس عیوضیان مربی تیمهای ملی جوانان کشورمان نیز در این جلسه با اشاره به روند تمرینات و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود برای حضور قدرتمند شمشیربازی کشور در مسابقات آسیایی سال آینده در کشور اندونزی بر توانایی منحصر به فرد شمشیربازان اردبیلی تاکید کرد.

وی علت اصلی حضور خود در اردبیل را وجود سه بازیکن ملی پوش جوانان و همچنین استعدادهای ویژه در شمشیربازان رده های نوجوانان و جوانان استان اردبیل عنوان کرد و افزود: این در حالی است که در اکثر استانها به جهت عدم برنامه ریزی و آینده نگری مشکلات عدیده ای در رده های پایه وجود دارد.

عیوضیان شمشیربازی اردبیل را مملو از بازیکنان نخبه، با استعداد و آینده دار دانست و اضافه کرد: وجود این استعدادها در نوع خود بی نظیر و بسیار عالی و چشمگیر است.

هادی صباغی رئیس هیئت شمشیربازی استان اردبیل نیز اظهار امیدواری کرد با حمایتهای بیشتر شاهد ارتقا بیش از پیش جایگاه شمشیربازی استان در سطح کشور باشیم.