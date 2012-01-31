آگهی بدهی سه بازیکن لیگ برتری در یک روزنامه/ پژمان نوری در دسترس نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره صبح امروز روزنامه "معین" که در هر روز در شهرهای شمالی کشور توزیع می‌شود، یک آگهی مالیاتی به چاپ رسیده که طی آن با اشاره به اجرای ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم از سه بازیکن پیشین تیم ملوان که آخرین نشانی آنان در دسترس نیست، درخواست شده برای پرداخت بدهی مالیاتی خود روز 30 بهمن‌ماه به اداره مالیات شهرستان انزلی مراجعه کنند.

در این آگهی که مربوط به بدهی مالیاتی سال 1388 این نفرات است، میزبان بدهی مالیاتی پژمان نوری 438 میلیون و 500 هزار ریال، آدریانو آلوز 291 میلیون و 500 هزار ریال و محمدرضا حاج اسبویی 117 میلیون و 200 هزار ریال عنوان شده و حتی زمان مراجعه این سه بازیکن به اداره مالیات هم اعلام شده است.

یکی از نزدیکان باشگاه ملوان که خواست نامش فاش نشود، دریافتی پژمان نوری در دو سال 87 و 88 را 700 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این بدهی‌ها باید از حساب بازیکنان کسر و به حساب اداره مالیات واریز می‌شد اما این اتفاق رخ نداد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از گذشته بین اداره مالیاتی انزلی و باشگاه ملوان اختلافاتی وجود داشت، مسئولان باشگاه معتقد بودند با توجه به اینکه شرکت ملوان زیر مجموعه منطقه آزاد انزلی است از مالیات معاف بوده اما مسئولان اداره مالیات تاکید داشتند تنها مجموعه‌هایی که در منطقه آزاد انزلی قرار دارند، جزو منطقه آزاد محسوب و معاف از مالیات هستند ولی باشگاه ملوان 8 کیلومتر با این منطقه فاصله داشته و باید مالیات اعضای خود را پرداخت کند.

به نظر می‌رسد این اختلافات تا آنجا پیش رفته است که اداره مالیات انزلی اقدام به چاپ آگهی بدهی این سه بازیکن ملوان کرده، موضوعی که کمتر رخ داده است.