400 میلیارد ریال صرفه جویی گندم در مازندران

رضا افرازه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای این قانون، ماهیانه بیش از 9 هزار تن گندم در استان مازندران صرفه جویی می شود.

وی افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب ایجاد رقابت در تولید آرد کیفی در کارخانجات تولید آرد و ارتقای کیفیت نان در بین نانواییها خواهد شد.

افرازه گفت: با هدفمندی یارانه ها و ایجاد بازار رقابتی در حوزه گندم، آرد و نان به صورت طبیعی موجب رونق بخشی در جهت ایجاد تنوع و ارائه تولید و خدمات کیفی می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان موجب حذف برخی از سوءاستفاده احتمالی از جمله بهره مندی از رانت برای دریافت آرد یارانه ای و قاچاق آرد شد.