ارائه گزارش بازار ارز در جلسه امروز شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه امروز این شورا در محل بانک مرکزی خبر داد.

عضو شورای پول و اعتباردر پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با وجود اعلام دلار تک نرخی از سوی بانک مرکزی هنوز بازار زیر بار اجرای دلار 1226 تومانی نرفته است؟ گفت: امروز در جلسه شورای پول و اعتبار گزارشی در این خصوص (در مورد بازار ارز) مطرح خواهد شد که نتایج آن را می توانید از سخنگوی شورا سئوال کنید.

نهاوندیان در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد با تعیین نرخ سود سپرده ها بر اساس مصوبه شورای عالی بانکها، این نرخ در یک دایره بسته قرار می گیرد، گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار شامل دو بخش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها بود که این دو باید با هم هماهنگ باشند. بنابراین در جلسه امروز شورا باید تفاسیر گوناگون را بررسی کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مقرر شده است که اگر بانکها با تبلیغات بیشتر نرخ سود بیشتری به سپرده ها پرداخت کنند با آنها برخورد خواهد شد؛ آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ گفت: امروز در بانک مرکزی این موضوع بررسی خواهد شد.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: تغییر نرخ سود تسهیلات در دستور کار امروز شورای پول و اعتبار قرار ندارد.