غرب برای تکرار تجربه لیبی در سوریه تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "شادی حمید" مدیر مرکز پژوهشهای بروکینگز قطر در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد داووس طی گفتگو با روزنامه تاگس آنسایگر سوئیس با اشاره به اوضاع سوریه گفت : اقدامات اتحادیه عرب، مذاکرات و اعزام بازرسان به این کشور هیچ نتیجه ای در بر نداشته است.

وی با بیان این که آمریکا و اروپا به دنبال اجرای طرح مشابه لیبی درباره سوریه هستند اذعان کرد: گزینه نظامی غرب درباره سوریه بسیار مخاطره آمیز است. به گفته وی، هر چند گزینه نظامی درباره سوریه مطرح می شود، اما روسیه و چین از مخالفان جدی آن هستند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در عین حال هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه را بدون همراهی آمریکا و اروپایی ها ناممکن دانست.



این در حالی است که قطر در طرحی خیال پردازانه از کشورهای عربی خواسته است نظامیان خود را به سوریه گسیل دارند.

حمید مدعی شد اقدام نظامی ناتو علیه سویه مانند آنچه که پیشتر در موضوع کوزوو رخ داده، الزاما به تایید شورای امنیت سازمان ملل نیاز ندارد، با این حال در چنین اقدامی می تواند تاکید بر حملات هوایی باشد.

به اعتقاد مدیر مرکز بروکینگز دوحه ،در حال حاضر غرب باید به حمایت خود از مخالفان دولت سوریه ادامه داده و پیش از هر اقدامی منتظر تحولات آتی در این کشور باشد.

گفتنی است در جدیدترین تحولات در مورد سوریه کاخ سفید از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته قطعنامه ای علیه این کشور تصویب کند و این در حالی است که روسیه به صراحت از مخالفت خود با چنین قطعنامه ای خبر داده است.