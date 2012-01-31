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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

با ادامه بحران مالی در غرب؛

ونزوئلا 160 تن ذخایر طلای خارجی خود را به کشور بازگرداند

ونزوئلا 160 تن ذخایر طلای خارجی خود را به کشور بازگرداند

ادامه بحران مالی در غرب سبب شد تا دولت ونزوئلا ذخایر طلای خود را به ارزش 6.8 میلیارد یورو از اروپا و آمریکا بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آخرین محموله ذخایر طلای ونزوئلا به میزان 14 تن روز گذشته وارد این کشور شد.

بانک مرکزی ونزوئلا با اعلام این خبر هدف از این اقدام را جلوگیری از تاثیر بحران مالی و اقتصادی غرب بر بازارهای این کشورعنوان کرد.
 
بر این اساس، از ماه نوامبر گذشته تا کنون حدود 160 تن ذخایر طلای ونزوئلا در بانکهای کشورهای اروپایی و آمریکا به کشور بازگردانده شده است.
 
"هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا در آگوست سال گذشته میلادی خبر بازگرداندن این ذخایر را اعلام کرده بود. هنوز میزان ذخایر طلای باقی مانده ونزوئلا در خارج از این کشور مشخص نیست.
کد مطلب 1522018

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