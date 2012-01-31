ونزوئلا 160 تن ذخایر طلای خارجی خود را به کشور بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آخرین محموله ذخایر طلای ونزوئلا به میزان 14 تن روز گذشته وارد این کشور شد.

بانک مرکزی ونزوئلا با اعلام این خبر هدف از این اقدام را جلوگیری از تاثیر بحران مالی و اقتصادی غرب بر بازارهای این کشورعنوان کرد.

بر این اساس، از ماه نوامبر گذشته تا کنون حدود 160 تن ذخایر طلای ونزوئلا در بانکهای کشورهای اروپایی و آمریکا به کشور بازگردانده شده است.

"هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا در آگوست سال گذشته میلادی خبر بازگرداندن این ذخایر را اعلام کرده بود. هنوز میزان ذخایر طلای باقی مانده ونزوئلا در خارج از این کشور مشخص نیست.