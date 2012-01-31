صداگذاری دیجیتال "بوسیدن روی ماه" در فرانسه/ هفته فیلم ایران در اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بهنام برای صداگذاری "بوسیدن روی ماه" با سیستم دالبی دیجیتال راهی فرانسه شده بود که با پایان یافتن کارهای فنی فیلم، او پیش از شروع به کار سی‌امین جشنواره فیلم فجر به ایران بازمی‌گردد تا نمایش‌های فیلم در جشنواره با سیستم صدای با کیفیت صورت بگیرد.

آنونس "بوسیدن روی ماه" نیز با فیلم در فرانسه به صورت دالبی دیجیتال صداگذاری شده است. به نظر می‌رسد تنها فیلم این دوره از جشنواره سی‌ام که کیفیت صدای آن دالبی دیجیتال است.

محمدی خود طراح فیلمنامه "بوسیدن روی ماه" است؛‌ فیلمی که در آن بازیگرانی چون شیرین یزدان‌بخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، صابر ابر، شبنم مقدمی، شاهرخ فروتنیان، شیدا خلیق، حسن نجاریان، امیرحسین رستمی، نازنین خزائی، لیدا عباسی، لیلی فرهادپور، محمد کارت و سعید پورصمیمی بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترام‌السادات و فروغ خانم که در همسایگی هم زندگی می‌کنند بیش از 20 سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.

هفته فیلم ایران در اتریش

نخستین هفته فیلم ایران در اتریش هم به همت موسسه رسانه‌های تصویری و با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و خانه فیلم وین برگزار خواهد شد.

افتتاحیه این هفته فیلم از روز پنج شنبه 13 بهمن ماه در سالن سینمای شهر اتریش و با نمایش فیلم سینمایی "آقا یوسف" برگزار خواهد شد و در طی یک هفته علاوه بر این اثر فیلم های سینمایی دیگری همچون "کنعان"، "امشب شب مهتابه"، "میم مثل مادر"، "خیلی دور خیلی نزدیک"، "به نام پدر"، "تولد یک پروانه"، "اینجا بدون من" و "آدمکش" در دو سانس جداگانه در ساعت های 19 و21 به نمایش درخواهند آمد.

همچنین در روز جمعه 18 بهمن میز گردی با محوریت نقد و بررسی هفته فیلم و سینمای ایران و با حضور محمد هادی کریمی کارگردان فیلم "امشب شب مهتابه"، لادن مستوفی بازیگر فیلم "آقا یوسف"، دکتر اللهیاری ،کلوز فیلیپ رییس سینما شهر اتریش و جمعی از خبرنگاران حوزه سینما و دوستداران سینمای ایران برگزار می شود.



