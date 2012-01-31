51 پروژه عمرانی در درمیان به بهره برداری می رسد

رجبعلی براتی در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان این که انقلاب ایران تولد دوباره اسلام است، اظهارداشت : دو میلیارد 294 میلیون تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی شهرستان در بخش های راه ترابری، مخابرات و آموزش هزینه شده است.

وی میزان اشتغال زایی این پروژه ها را ۸۱ نفر عنوان کرد و گفت: هشت هزار۲۱۶خانوار از مزایایی این پروژه ها بهره مند می شوند.

فرماندار شهرستان درمیان با بیان این که ۴۰۰ عنوان برنامه فرهنگی نیز در ایام دهه فجر در این شهرستان اجرا خواهد شد، تصریح کرد: برگزاری این برنامه های فرهنگی در مقایسه با سال قبل بیش از سه برابر رشد داشته است.

براتی ادامه داد: مردم شهرستان درمیان در کنار سایر مردم استان باید سعی کنند برنامه های دهه فجر را باشکوه هرچه بیشتربرگزارکنند.

وی یادآورشد: بهره برداری از طرح هادی روستای تخته جان، بهره برداری از دبیرستان ۹ کلاسه طبس، دبیرستان ولایت نوقاب و بازسازی مسکن فرسوده شهرستان درمیان از پروژه های عمرانی شاخص این شهرستان است.