  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

براتی به مهر خبر داد:

51 پروژه عمرانی در درمیان به بهره برداری می رسد

51 پروژه عمرانی در درمیان به بهره برداری می رسد

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان در میان از بهره برداری از 51 پروژه عمرانی در این شهرستان همزمان با ایام الله دهه فجر خبرداد.

رجبعلی براتی در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان این که انقلاب ایران تولد دوباره اسلام است، اظهارداشت : دو میلیارد 294 میلیون تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی شهرستان در بخش های راه ترابری، مخابرات و آموزش هزینه شده است.

وی میزان اشتغال زایی این پروژه ها را ۸۱ نفر عنوان کرد و گفت: هشت هزار۲۱۶خانوار از مزایایی این پروژه ها بهره مند می شوند.

فرماندار شهرستان درمیان با بیان این که ۴۰۰ عنوان برنامه فرهنگی نیز در ایام دهه فجر در این شهرستان اجرا خواهد شد، تصریح کرد: برگزاری این برنامه های فرهنگی در مقایسه با سال قبل بیش از سه برابر رشد داشته است.

براتی ادامه داد: مردم شهرستان درمیان در کنار سایر مردم استان باید سعی کنند برنامه های دهه فجر را باشکوه هرچه بیشتربرگزارکنند.

وی یادآورشد: بهره برداری از طرح هادی روستای تخته جان، بهره برداری از دبیرستان ۹ کلاسه طبس، دبیرستان ولایت نوقاب و بازسازی مسکن فرسوده شهرستان درمیان از پروژه های عمرانی شاخص این شهرستان است.

کد مطلب 1522024

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها