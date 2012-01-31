عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما در حاشیه مراسم افتتاح شبکه هیسپان تی‌وی در جمع خبرنگاران درباره راه‌اندازی شبکه هیسپان تی‌وی گفت: تاسیس این شبکه را به مردم آمریکای لاتین تبریک می‌گویم. مخاطبان انتظار زیادی از این شبکه دارند، امیدوارم بتوانیم آنها را راضی کنیم. برای این شبکه برنامه‌های متنوع از جمله خبر، گزارش، فیلم، سریال و... تدارک دیده شده است.

وی در ادامه افزود: فکر می‌کنم مخاطبان اسپانیایی زبان بتوانند ارتباط خوبی با این شبکه برقرار کنند. این شبکه پل ارتباطی میان ایران و دیگر کشورها فراهم می‌کند. شبکه هیسپان تی وی گام بزرگی در دنیا برای آگاهی و دانستن بیشتر و نزدیکی ملت‌ها است. امیدوارم با توجه به اقبال بسیار خوبی که در همه جای دنیا به ویژه در آمریکای لاتین است، همکارانم به گونه‌ای عمل کنند تا پاسخگوی انتظار مخاطبان باشیم.

رئیس سازمان صداوسیما درباره راه‌اندازی شبکه‌ای‌ به زبان فرانسوی در شبکه سحر یا شبکه‌هایی به زبان‌های شرقی گفت: تجربه‌ای که ما در گسترش شبکه‌های برون مرزی داریم حاکی از اقبال گسترده نسبت به این شبکه‌هاست‌، تمام محدودیت‌هایی که برای شبکه‌های برون‌مرزی ما فراهم می‌کنند حاکی از این است که اقبال در همه جای دنیا به شبکه‌های برون مرزی جمهوری اسلامی بالاست.

وی ادامه داد: اگر غیر از این بود این همه مشکلات برای ما فراهم نمی‌شد یعنی اگر ما پوشش جنبش وال استریت را نمی‌دادیم یا اگر پوشش جنبش کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان را نمی‌دادیم‌ امروز‌ اینقدر مشکل نداشتیم که به بهانه‌های کاملاً پوچ و واهی علیرغم همه قرار دادهایی که بسته شده و هزینه‌هایی که شده به صورت یک طرفه‌ شبکه را قطع می‌‌کنند.

ضرغامی یادآور شد: این نشان می‌دهد که اقبال جهانی زیاد است‌. ما در شبکه سحر‌ چند ساعت برنامه فرانسوی زبان داریم. اما توانمندی داریم که بتوانیم یک شبکه عمومی به زبان فرانسوی راه‌اندازی کنیم‌. اگر زمینه‌های لازم که در حوزه فنی لازم است،‌ فراهم شود، ‌با قابلیت‌هایی که امروز در شبکه سحر وجود دارد‌، می‌‌توانیم شبکه فرانسوی ‌زبان را داشته باشیم. شاید این مسئله در دو فاز باشد. فاز اول، افزایش پخش زمان برنامه‌های فرانسوی زبان است و بعد هم راه‌اندازی شبکه مستقل را داریم.

رئیس سازمان صداوسیما افزود: در مورد زبان‌های شرقی هم باید بگویم با توجه به زبان‌هایی که در پاکستان و هندوستان گستره وسیعی دارند، این چند ساعت برنامه شبکه سحر‌، کفایت نمی‌کند. در سفری هم که من به هندوستان داشتم، مذاکراتی انجام دادیم و دنبال این هستیم که اگر زمینه‌های اجرایی فراهم شود، ‌بتوانیم برای منطقه شرقی دنیا‌، برنامه‌های بیشتری داشته باشیم.

وی اشاره کرد: تمام برنامه‌های برون مرزی ما که به صورت رادیویی یا پخش چند ساعته است می‌تواند در آینده تبدیل به یک شبکه مستقل شود.

ضرغامی درباره برنامه‌های نوروز 91 گفت: سازمان صدا و سیما مثل هر سال تدارک گسترده‌ای برای نوروز دیده است که معاونت‌ها در این باره اطلاع‌رسانی خواهند کرد. برنامه‌های نوروز مفرح و شاد است.

رئیس سازمان صدا و سیما درباره مشکل عرضه‌ سریال‌های نمایشی و در پاسخ به این پرسش که آیا این اتفاق را می‌توان به حساب کنار رفتن رقیب جدی برای تلویزیون به حساب آورد؟ گفت: من این اخبار را تعقیب نمی‌کنم و اطلاع زیادی ندارم. ولی به طور کلی هر تولید فرهنگی که در کشور شود و به لحاظ محتوا‌ استاندارد و مورد علاقه مردم و شایسته ملت باشد، حتما کار خوبی است.

وی ادامه داد: البته تلویزیون به دلیل قدرت و گستردگی و همکاری بسیار وسیعی که با همه تولیدکننده‌ها در همه‌ عرصه‌ها دارد، ‌اولین جایگاه را به لحاظ ارتباط با مردم دارد. ما هم تلاش می‌کنیم که هر کس که توان تولید و حرفی برای گفتن دارد بتواند در رسانه ملی استعدادهای خودش را به فعل برساند و تولید کند و مردم هم بتوانند از آن استفاده کنند. ژ

ضرغامی درباره‌ راه‌اندازی شبکه کابلی که بسیاری از متخصصان معتقد به راه‌اندازی آن هستند، توضیح داد: الان با توجه به راه‌اندازی شبکه IP TV حوزه‌های مختلف سازمان در این بخش فعالیت دارند. ظرفیت‌ها و سرویس‌های بسیار متنوعی و خوبی وجود دارد که در واقع‌، شبکه‌های کابلی هم همین کار را می‌کنند، اما IPTV از تلویزیون کابلی پیشرفته‌تر خواهد بود و در آینده‌ نزدیک،‌ در اختیار همه مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صداوسیما درباره‌ موبایل تی‌وی هم گفت: موبایل تی‌وی خیلی وقت است که راه افتاده است و کسانی که موبایل دیجیتال دارند،‌ می‌توانند شبکه‌های دیجیتال را روی موبالیشان دریافت کنند.

وی درباره نظارت سازمان صدا و سیما بر واردات دستگاه‌های دیجیتال، توضیح داد: واردات موبایل‌ها باید با نظرات صدا و سیما روی این کار انجام شود. ولی فعلاً این اتفاق نیفتاده و صداوسیما هیچ گونه نظارتی به واردات دستگاه‌های دیجیتال ندارد، البته ما توصیه‌های لازم را کرده و نامه‌هایی به مراجع ذی ربط نوشتیم.

ضرغامی گفت: نامه‌ای را به وزیر صنایع نوشته‌ایم و نکاتی را در خصوص گیرنده‌های دیجیتال به خصوص بعد از راه‌اندازی شبکه دیجیتال یادآوری کرده‌ایم. همچنین مدت‌هاست به کارخانجاتی که تلویزیونی تولید می‌کنند‌، گفته‌ایم دیگر آنالوگ تولید نکنند یعنی تولید آنالوگ در داخل کشور قطع شده است.

وی اشاره کرد: استاندارد فنی دیجیتال ما که سیستم پیشرفته‌ای است 4 EMPG پیشرفته‌ترین سیستم دنیا است. بسیار از کشورهای دیگر، ‌2 EMPG را دارند چون از قبل سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قابلیت برگشت به سیستم جدید را ندارند. خوشبختانه ما از همان اول علیرغم سختی‌هایی که داشت پیشرفته‌ترین سیستم را انتخاب کردیم؛ بنابراین اگر گیرنده‌ای با این قابلیت پخش را داشته باشد که مشکلی ندارد وگرنه قابل استفاده نیست. توصیه‌ای که در زیرنویس‌های تلویزیون نیز تاکید کردیم این است کسانی که می‌خواهند گیرنده‌ تهیه‌کننده حتما با سیستم ما هماهنگی داشته باشد.

رئیس سازمان صدا و سیما درباره عدم کنترل جدول پخش شبکه‌های تلویزیونی که مستقل عمل می‌کنند و ناگهان چند سریال با تم مشابه پخش می‌شود، توضیح داد: هر شبکه جدول پخشی که برای خود و مخاطبانش دارد که تا حد زیادی در پخش برنامه‌ها‌، استقلال دارد؛ اما در برنامه‌ریزی معاونت سیما‌، یک هارمونی و یکنواختی در نظر گرفته می‌شود تا همه نوع برنامه‌ای باشد و مخاطبان بتوانند از برنامه‌های خودشان استفاده کنند.

ضرغامی یادآور شد: ‌اشکالی ندارد اگر در یک زمان دو یا سه کار نمایشی پخش ‌شوند. ممکن است کسی از یک فیلم یا سریال خوشش نیاید و بخواهد برنامه دیگری ببیند، بنابراین بودن تنوع در برنامه‌های نمایش اشکالی ندارد، اما باید برنامه‌ریزی شود که محتوا و ژانر تولیدات نمایش به گونه‌ای مکمل هم باشند و از یک ساختار خاص در یک مقطع‌، تعداد زیادی پخش نشود. در واقع باید برنامه‌ریزی به سمتی برود که این کار انجام نشود، اما در عمل ممکن آن طور که انتظار می‌رود از آب در نیاید.

وی تاکید کرد: البته در دو ماه گذشته به خاطر محرم و صفر،‌ آنتن تلویزیون تا حد زیادی‌ تحت تاثیر فضای خاص محرم و صفر است یعنی طنز شبانه و برنامه‌های خاص کمدی را در این مقاطع نمی‌توانستیم داشته باشیم، اما دوستان ما با برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌‌توانستند به گونه‌ای عمل کنند که فضا از نظر فضای نشاط و ایجاد یک محیط مفرح بهتر شود. این تجربیات کمک می‌کند که بعداً اصلاحات انجام شود.