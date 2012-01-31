سنگری: وقت آن رسیده که شعر انقلاب را تئوریزه کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی جایگاه شعر انقلاب با حضور اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی شعر فجر متشکل از شاعران و پژوهشگران و مسئولان وزارت ارشاد برگزار شد.

محمدعلی مجاهدی، شاعر آیینی در این نشست گفت: یکی از انواع شعر آیینی که به لحاظ موضوعی روی آن تاکید داریم، شعر رهایی است. در این نوع شعر زیرمجموعه‌هایی قرار دارد که ذیل آنها می‌توانیم شعر انقلاب، مقاومت، فجر و آثاری از این دست را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و مولفه‌های لازم را برای آن تعریف کنیم و بایدها و نبایدهایش را مورد بحث قرار دهیم تا نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنیم.

وی به جهش ملموس در شعر انقلاب و شتاب روزافزون آن، اشاره و بیان کرد: تردیدی نیست که در عمر 32 ساله انقلاب، به ویژه در دهه اخیر، جهش کاملا ملموس و محسوسی در قلمرو شعر انقلاب هم به لحاظ کمی و هم کیفی اتفاق افتاده است.

سنگری: تلفیق نوآوری و سنت اولین ویژگی شعر انقلاب است

محمدرضا سنگری، دیگر نویسنده و پژوهشگر حاضر در جمع، اولین مشخصه شعر انقلاب را تلفیق نوآوری و سنت دانست و گفت: چون خاستگاه شعر انقلاب اسلامی با وقوع انقلاب معنا پیدا می‌کند، باید همه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی را که انقلاب دارد در آن یافت؛ آنطور که انقلاب آیینه‌ای مقابل خود قرار داده است که این آیینه، همه آن باورها، هنجارها، ارزش‌ها، کنش‌ها و بینش‌ها را در درون خودش جمع کرده و نتیجه آن، شعر انقلاب اسلامی است.

به گفته وی، پس از گذشت 3 دهه از انقلاب اسلامی، زمان آن رسیده است که شعر انقلاب را تئوریزه و مباحث نظری در این حوزه را مطرح کنیم.

بهمنی: جوانان شعر انقلاب، دریچه‌ها را به روی ما باز کردند

محمدعلی بهمنی نیز طی سخنانی کوتاه از اینکه در این نشست سهم جوانان شعر انقلاب اسلامی نادیده گرفته نشد، ابراز خوشحالی کرد و افزود: از طرفی می‌توان از نسل قدیم گله کرد که نسبت به جوانان کم‌کارتر بودند، همچنان که امروز وقتی شعر جوانان را می‌خوانیم، متوجه می‌شویم نتوانسته‌ایم کاری شایسته انجام دهیم و جوان‌ها توانستند دریچه‌ها را به روی ما باز کنند.

عرفان نظرآهاری نیز دیگر سخنران این نشست بود که شعر را نوعی رفتار دانست و به شمارگان پایین کتاب‌های شعر اشاره کرد و گفت: شمارگان پایین کتاب‌های شعر و عدم خریداری آنها به رفتارهای غیر شاعرانه در جامعه بر می‌گردد. اگر جامعه را به سمتی ببریم که زیبایی، شفقت، همدلی و مدارامحوری در آن حاکم شود، قطعاً با جامعه شعرخوان‌تری روبرو هستیم که هم شاعران بیشتری خواهیم داشت و هم مخاطبانی که شعر را بیشتر می‌پسندند و این تنها در حیطه اختیار شاعر نیست که همه جامعه را بهبود بخشد، بلکه همه نظام‌هایی که برای این جامعه در حرکتند باید برای این مهم کمک کنند.

به گفته وی، شعر باید به فضاهای گسترده تر و مختلف در جامعه ورود پیدا کند؛ چراکه الان این فاصله بین شعر و جامعه بسیار جدی است.

بیدج: ترجمه هم می‌تواند شعر انقلاب باشد

موسی بیدج به بحث ترجمه شعر اشاره و اظهار کرد: اگر می‌خواهیم تعریفی از شعر انقلاب ارائه دهیم، شعر انقلاب به معنی تجمیع همه شعرها، در تمام گونه‌ها و در همه ادوار است. اگر در شعر، انقلاب نباشد دیگر شعر نیست. ترجمه هم در روزگاری که وقوع انقلاب است، می‌تواند شعر انقلاب باشد؛ چه بسیار ترجمه‌ها که روی شاعران تاثیر نگذاشته است.

جواد محقق، پرویز بیگی حبیب آبادی، مصطفی محدثی خراسانی، فاضل نظری ، محمدرضا عبدالملکیان، عبدالرحیم سعیدی راد و فاطمه کوپا از دیگر شاعرانی بودند که در این نشست درباره شعر انقلاب اسلامی و جشنواره شعر فجر به ایراد سخن پرداختند.

ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر از 18 بهمن با برگزاری آیین افتتاحیه در کرمانشاه آغاز و تا اول اسفند ماه با برگزاری مراسم اختتامیه در تهران به پایان می‌رسد.