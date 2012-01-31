نگرانی غرب نه از فعالیت های هسته ای بلکه از الگوی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، بر اهمیت محور مقاومت در جریان بیداری اسلامی و تحولات منطقه و جهان تاکید کرد و افزود: فلسطین آرمان مشترک جهان اسلام و محور هم افزایی بیداری اسلامی است.

در این دیدار که صبح امروز برگزار شد، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ضمن تاکید بر اینکه امروز شاهد بازگشت مفاهیم دینی به عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم، اظهار داشت: استکبار بیش از آنکه نگران فعالیت های هسته ای ایران باشد، از الگوی دینی جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت عصبانی است.

وی افزود: شهدا هسته ای ایران شهدای احیا تمدن اسلامی هستند و این شهدا الگویی برای حرکت علمی دانشجویان و اساتید جهان اسلام هستند.

در این دیدار رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به شکست شیوه های سازشکارانه، بر راه حل مقاومت در فلسطین تاکید کرد و اظهار داشت موفقیت چشمگیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی مقتدر و حامی مقاومت در سالهای پس از انقلاب و در عرصه های مختلف چراغ روشنی فراروی نهضت های اسلامی منطقه است.